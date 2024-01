Zbog olujnog vjetra za sav promet zatvorena A1 kod Svetog Roka, za cijelu Hrvatsku upaljen meteoalarm

Zbog olujnog vjetra za sav su promet zatvorene autocesta A1 Zagreb-Ploče-Karamatići između čvorova Sveti Rok i Posedarje, te Jadranska magistrala između Senja i Svete Marije Magdalene zbog čega se vozi obilazim cestama, izvijestio je u nedjelju navečer Hrvatski autoklub (HAK).

Samo za osobna vozila otvoreni su autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Delnice i Kikovica, državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački, te Paški most. Na autocesti A7 Rijeka istok-Šmrika zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s priključnim vozilom.

Na Jadranskoj magistrali između Bakra i Novog Vinodolskog, državnoj cesti DC99 između čvora i mjesta Križišće i lokalnoj cesti Kraljevica-čvor Križišće zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle, a na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja dodatno je zabrana za 1. i 2. skupinu vozila.

Foto: DHMZ

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, a za ostala vozila obvezna zimska oprema na nizu cesta u Lici. Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Snijeg pada mjestimice u unutrašnjosti. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima. U priobalju puše jaka i olujna bura. HAK vozače upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i na put ne kreću bez zimske opreme.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su trajektne linije: Porozina-Brestova, Prizna-Žigljen, Lopar-Valbiska, Ploče-Trpanj, Mišnjak-Stinica; katamaranske linije: Pula-Zadar, Rijeka-Cres-Mali Lošinj, Novalja-Rab-Rijeka, Ubli-Korčula-Dubrovnik, Ubli-Vela Luka-Hvar -Split, Vis-Split; te brodska linija Mali Lošinj-Unije-Susak.

Katamaran na liniji 9603 Split-Bol-Jelsa isploviti će na relaciji Split-Stari Grad bez pristajanja u luke Bol i Jelsa. Polazak iz luke Split je u16,30 sati. Na većini graničnih prijelaza nema dojava o dužim čekanjima.

Kako smo i najavili ranije, od sutra kreće najavljena promjena vremena i hladnije temperature diljem zemlje. Osim nižih temperatura, na Jadranu se do srijede očekuju i vjetrovi koji će uzrokovati ograničenja u prometu. U unutrašnjosti zemlje u ponedjeljak će biti oblačno, povremeno i malo snijega. Na Jadranu bit će umjereno do pretežno oblačno, a na jugu mjestimice će padati i kiša. Puhati će umjeren sjeveroistočni vjetar, na istoku sjeverozapadni, mjestimice s jakim udarima.

Prema informacijma DHMZ-a, na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura s olujnim udarima.Temperatura zraka na kopnu kretat će se od -5 do 0, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 0 do 5, na sjevernom Jadranu od 2 do 8, a u Dalmaciji uglavnom od 6 do 12 °C.

Za područje Rijeke i Kvarnera upaljen je crveni meteoalarm koji upućuje na izuzetno opasno vrijeme. Zapadna obala Istre i Sjeverna Dalmacija su pod narančastim meteoalarmom dok za Osječku i Dubrovačku regiju nema upozorenja, a za ostatak zemlje upaljen je žuti meteoalarm.

