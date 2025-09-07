FOTO Stisne li van na ovom sudu čeka vas šok: 'Žalosno je sve to ali tu, osim ministarstva, nitko ništa ne može'

Općinski sud u Vinkovcima nalazi se u samom središtu Vinkovaca i to na adresi Trg bana Josipa Šokčevića. Smješten je u staroj zgradi, koja je naslonjena na Gradski muzej Vinkovaca ali unatoč tome već sam prvi pogled izvana govori o kakvom objektu je riječ. Unutrašnjost objekta u kojem rade vinkovački suci i donose presude možda i najbolje govore u kakvom je stanju hrvatsko pravosuđe i koliko je tu, osim velikog broja neriješenih slučajeva, problema.

Svi koji prolaze tim dijelom zgrade vide kako je fasada zgrade po malo ruinirana da na nekim dijelovima ona otpada. Vidljivo je i kako je su prozori stari i odavno su već trebali biti promijenjeni. Niti parkiralište na kojem se parkiraju zaposlenici suda nije asfaltirano, a zgrada nema niti osiguran prilaz za automobile pa prilikom privođenja policija se mora parkirati na pješačkoj stazi ispred zgrade. Unutrašnjost zgrade je u još lošijem stanju. Nema prilaza za osobe s invaliditetom, a i u unutrašnjosti je vidljivo kako je potrebno napraviti i promijeniti puno toga. Tako su vrata stara, a hodnici tamni. Sudnice su male i neuvjetne za neka značajnija suđenja što se najbolje može vidjeti prilikom suđenja bivšem ministru obrane Mariu Banožiću. Radi velikog interesa medija sudnica bude prepuna pa svi novinari i snimatelji, koji žele prisustvovati suđenju, nemaju gdje sjesti tako da mnogi tijekom cijelog ročišta stoje. Kako je prostorija mala, a kako nam je rečeno takve su i ostale gdje se odvijaju suđenja, sve je zbijeno što otežava normalan rad sucima, odvjetnicima i predstavnicima državnog odvjetništva. Kako nam kažu sami zaposlenici suda ni sudski arhiv nije adekvatan. U tamnim hodnicima su stare klupe na koje se može sjesti.

Ako pak morate do toaleta kao stranka ili posjetitelj suda morate se pripremiti na kulturološki šok. Naime, u toaletu za posjetitelje suda nema wc školjki nego je i dalje u upotrebi stari čučavac!!! Odmah pored je još jedan toalet, za koji kažu da ima normalnu wc školjku, ali koji je zaključan i mogu samo zaposlenici suda. Nepoznato je da prilikom dolaska na sud nekih viđenijih osoba i političara koji oni toalet koriste, odnosno moraju li do čučavca ili se za njih pak otključa „moderniji“ toalet. Sve s eto događa u 2025. godini i državi koja je već 12 godina punopravna članica EU. Uz sve to treba napomenuti kako je unutrašnjost suda uredna i čista koliko god je to moguće u takvim uvjetima što govori kako se zaposlenici suda trude zgradu održavati najbolje što mogu.

- Katastrofa je sve to kako izgleda ali mi smo već navikli. Sud kao sud nema sredstava za neka veća ulaganja, a Zagreb je izgleda za nas zaboravio tako da mi koji tu godinama radimo smo već i navikli na sve to koliko se može naviknuti. Problem je kada dođe netko sa strane i vidi sve to pa ostane šokiran po malo – kažu nam zaposlenici vinkovačkog suda s kojima smo razgovarali, a koji su željeli ostati anonimni. Razgovarali smo i s jednim poznatim vinkovačkim odvjetnikom koji nam također potvrđuje da su se i oni, kroz godine rada, navikli na te uvjete ali i da vinkovački sud nije jedini koji radi u neadekvatnim uvjetima.

- Žalosno je sve to ali tu, osim ministarstva, nitko ništa ne može. Činjenica je da se radi o prilično otežanim uvjetima ali Vinkovci nisu jedini. Kada je riječ o uvjetima rada na sudovima u Slavoniji daleko najbolji uvjeti su na sudu u Vukovaru koji je dobio novi i moderno opremljen objekt – kaže nam ovaj vinkovački odvjetnik. Na temu uvjeta rada suda u Vinkovcima razgovarali smo i s predsjednikom suda Ivanom Katičićem koji kaže kako su uvjeti rada na sudu takvi kakvi jesu ali i da se svi zaposlenici trude zgradu održavati urednom i čistom.

- Već nekoliko godina postoji plan da se vinkovački sud, državno odvjetništvo i gruntovnica presele u staru PIK-ovu zgradu koja je obnovljena i prazna te takva stoji već nekoliko godina. To bi bilo odlično za sve jer bi se sve te institucije nalazile na jednom mjestu što bi znatno olakšalo i samim građanima. Sigurno je i kako bi imali puno bolje uvjete za rad jer bi sve bilo novo i modernije, a onda samim tim i uvjetnije. I ona se nalazi gotovo u samom središtu Grada. Kada će to biti ne znam jer o tome odlučuje Zagreb. Činjenica je kako za takav projekt treba osigurati i značajna sredstva – rekao nam je Katičić u telefonskom razgovoru. Govoreći o nelogičnostima odluka ministarstva pravosuđa odvjetnik s kojim smo razgovarali ukazao je i stalnu službu vinkovačkog suda koja se nalazi u Otoku koji je udaljen nekih 20-ak kilometara.

- Tamo ima prostor koji je nov ali koji nije uvjetan za sud. U Otok se umjetno generiraju predmeti iz Vinkovaca vjerojatno kako bi to tamo opstalo. Onda imamo situaciju da radi jednog ili dva suđenja u Otok putuju i odvjetnici i suci. Dodatni problem je što u Otoku nema niti jednog registriranog odvjetnika što samo govori o apsurdnosti situacije – kaže nam ovaj odvjetnik. Odgovore smo pismenim putem zatražili i od Ministarstva pravosuđa ali do zaključenja teksta ih nismo dobili. U telefonskom razgovoru glasnogovornica ministarstva nam je rekla kako će odgovor doći ovog tjedna.