Tko ide u Europu? Konačan sud pada večeras, sve je spremno za trenutak odluke

Rukometaši Sesveta i Dugog Sela dat će večeras odgovor tko će se plasirati u skupinu Europske lige i tko će tamo praviti društvo švedskom Kristianstadu, francuskom Toulouseu i skopskom Vardaru čiji je trener Ivan Čupić. U dvorani Jelkovec večeras (19 sati) igra se uzvratni susret kvalifikacija za ulazak u skupinu Europske lige. Dugo Selo donosi prednost od tri pogotka iz prvog susreta (32:29). Sesvečani će dakle, ako žele proći, morati pobijediti s četiri pogotka razlike.

Sami smo se doveli u minus

– Poraženi smo u toj prvoj utakmici jer nismo bili na pravom nivou. Utakmica je bila vrlo izazovna i za moju i za suparničku momčad. Oni su se bolje snašli na domaćem terenu. Ipak je riječ o Europskoj ligi i ona je nosila drukčije tenzije. Dvije su stvari presudile – imali smo realno loš dan i loše izdanje, a oni su imali vrlo raspoloženog vratara Gošića koji je obranio 18 šuteva, a takvo što u rukometu je često presudno – rekao je Željko Babić, trener Sesveta.

Sesvečani na papiru imaju kvalitetniji roster, imaju iskustva igranja u skupini Europske lige kada su lani igrali protiv Flensburga, Karvine i Tatabánye. Bilo bi lijepo opet zaigrati u sličnom društvu...

– Sami smo se doveli u ovaj minus koji sad moramo nadoknaditi, a to ćemo ponajprije postići puno jačom i čvršćom obranom koja nije bila na nivou u prvoj utakmici. Na obrani smo proteklih dana praktički jedino radili. Tako ćemo zaustaviti naše protivnike i uz malo veću koncentraciju u napadu nadoknaditi zaostatak. O suparnicima u skupini i ne razmišljam, sad mi je u glavi samo Dugo Selo, a o onome što dolazi kad prođemo – ako prođemo – razmišljat ćemo poslije večerašnje utakmice. Bilo bi to svakako lijepo za naš klub da prođemo u skupinu – istaknuo je Babić.

I jedni i drugi osjetno su se pojačali za novu sezonu. Pojačanja Dugog Sela, u prvom redu Severec, pokazala su se za sada uspješnijima.

– Vratio nam se organizator igre Tin Baković, mladić koji je bio najbolji strijelac Premier lige, došao nam je i odlični Maksimilijan Molc koji je također igrač od formata. Već godinama imamo istu i provjerenu momčad, dečke koji se međusobno odlično poznaju i zadovoljan sam onime što je Uprava napravila na tom planu. Nama su ciljevi isti kao lani. Prvi je izboriti skupinu i dobiti nekoliko jakih europskih utakmica u kojima želimo dodatno rasti. Drugi je i dalje ostati u prve tri momčadi u Hrvatskoj, naravno, sa Zagrebom i Nexeom. Ako nas malo pomazi ždrijeb, volio bih da se plasiramo u finale Hrvatskog kupa – kaže Babić.

Čolina se nada prolazu

Toni Čolina, trener Dugog Sela, optimist je uoči uzvrata.

– Dobro smo započeli prvu utakmicu i na kraju zasluženo slavili. Mi smo već sada napravili odličan posao protiv susjeda, a sad ćemo ih pokušati iznenaditi i u drugom susretu, i to pojačanom obranom koja nam je donijela pobjedu. Pokušat ćemo poboljšati i igru u napadu pa se možemo nadati...

Treći naš predstavnik u ovom natjecanju, Čakovec, u nedjelju gostuje u Bernu gdje će igrati uzvratnu utakmicu. Švicarci su u Čakovcu slavili s 31:28. Teško da će Čakovčani uspjeti iznenaditi u gostima i pobijediti favoriziranu švicarsku momčad s četiri i više pogodaka razlike.