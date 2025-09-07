Stručnjakinja za čišćenje otkrila: Ako ovu stvar imate u kupaonici, odmah je bacite!

Mnoge svakodnevne stvari u kućanstvu mogu postati leglo bakterija, a da toga često nismo ni svjesni. Predmeti i površine koje dodirujemo ili koristimo svakodnevno, od spužvi za posuđe i kuhinjskih krpa do daljinskih upravljača i tipkovnica, mogu sakupiti milijune mikroorganizama. Iako se čini da su čisti, ti predmeti mogu skrivati bakterije koje izazivaju bolesti ili neugodne mirise. Da bi pomogla ljudima da održe svoje domove čistima, jedna je domaćica objasnila da potiče sva kućanstva da jedan predmet bace jer postaje iznimno prljav i počne neugodno mirisati, a većina ljudi to uopće ne primjećuje.

Na Redditovom forumu o čišćenju, profesionalna domaćica prisjetila se nekoliko situacija kada je morala temeljito čistiti jedan predmet u kupaonici, pri čemu je neugodan miris često otežavao obavljanje njenog posla, piše Daily Express. "Ako imate ovu stvar u kupaonici, odmah je bacite jer smrdi", napisala je u naslovu objave. "Radim ovaj posao već 15 godina i želim reći da je jedna od najodvratnijih stvari koju pronađem gotovo u svakoj kupaonici posuda za četkice za zube. Mislim da ljudi ne shvaćaju koliko bakterija ostaje na četkici za zube i one samo kapaju niz vašu četkicu u lokvicu na dnu te posude, čak i ako svaki put isprete četkicu za zube", napisala je u objavi.

Dodala je da bakterije koje se skupljaju na dnu posude imaju lijepo, tamno i vlažno mjesto za rast. Objasnila je i da bakterije uzrokuju nesnosan smrad te da je često imala problema s čišćenjem posuda zbog toga koliko je miris bio loš. "Nikada više nisam i nikad više neću koristiti posudu za četkicu za zube. Jedina sanitarna alternativa je objesiti četkicu za zube i pustiti da se osuši", napisala je. Ako ipak inzistirate na korištenju posude za četkicu za zube, objasnila je koji je najbolji način za čišćenje.

"Jedini način da se riješite te nakupine na dnu posude je da uzmete neku vrstu četke s dlačicama na vrhu (nešto poput četke za bojanje s debelim dlačicama) i temeljito istrljate dno s nekim dezinficijensom ili deterdžentom. Ne možete samo promućkati sodu bikarbonu ili izbjeljivač po dnu i nadati se da će to spriječiti nakupljanje bakterija jer neće!", objasnila je u objavi.

Zatim je potaknula ljude da odu i pomirišu unutrašnjost posuda svojih četkica za zube jer će biti šokirani koliko loše mirišu zbog bakterija. Nekoliko ljudi se ubrzo pridružilo odjeljku za komentare objave, a mnogi su podijelili vlastite načine čišćenja posuda. "Svoju posudu čistim tabletama za čišćenje proteza. Radi savršeno za obje svrhe!", napisala je jedna osoba.

"Svoju posudu samo stavim u perilicu posuđa jednom tjedno", dodala je druga. "Moja posuda je prozirna. Definitivno mogu reći kada je vrijeme za čišćenje. Stavim je u perilicu posuđa", objasnila je treća.