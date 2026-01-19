FOTO Ekstremne oborine prijete ovom dijelu Europe: Izdani alarmi zbog bujičnih poplava i smrtonosnih klizišta

Sredozemna regija priprema se za višednevno razdoblje ekstremnih oborina koje bi mogle izazvati opasne poplave, klizišta i urbano plavljenje, upozorava specijalizirani meteorološki portal Severe Weather Europe u svojoj najnovijoj prognozi. Glavni krivac je niz dubokih niskih tlakova koji se kreću jugoistočno iz Sjevernog Atlantika prema južnoj Europi, usmjereni snažnim blokirajućim visokim tlakom iznad istočne Europe i Rusije. Ovaj sustav učinkovito blokira uobičajeni atmosferski tok, prisiljavajući visokoenergetske frontalne sustave da putuju uskim koridorom prema toplim vodama Sredozemlja, gdje se hladni atlantski zrak sudara s toplim morem, stvarajući uvjete za intenzivne kiše. Najviše ugrožena područja su južna Italija, uključujući Siciliju i Sardiniju, Malta te sjeverni Alžir. Očekivane količine kiše su široko rasprostranjene, od 200 do 400 milimetara do petka, 23. siječnja, a u lokalnim žarištima čak i do 500 milimetara ako se spoje konvektivne oluje i pojačani uzlazni tok na planinama. Takve količine predstavljaju značajan rizik od bujičnih poplava, urbanih poplava i smrtonosnih klizišta, posebno u osjetljivim obalnim zonama.

Južna Italija već je pod crvenim upozorenjem zbog životno ugrožavajućih uvjeta, a slična prijetnja visi nad Sardinijom, Sicilijom i Maltom. Visokorezolucijski vremenski modeli predviđaju da će se ekstremne oborine razvijati od ponedjeljka, 20. siječnja, i nastaviti kroz utorak i dalje, s glavnim centrom niskog tlaka iznad sjevernog Tunisa. Trajni jugoistočni tok donosit će vlagu iz sjeverne Afrike (Alžira i Libije) prema južnoj Italiji, Siciliji i Sardiniji, a zatim prema sjevernom Alžiru, gdje će se razviti sekundarni niski tlakovi ugrađeni u širu cirkulaciju. Ovo će rezultirati ponavljanim intenzivnim kišama, pojačanim orografskim oborinama na planinama i konvektivnim olujama oko Sicilije i Malte.

Uzroci ovog opasnog vremenskog obrasca leže u opsežnom blokirajućem visokom tlaku koji dominira istočnom i sjevernom Europom te Azorima, stvarajući koridor za duboke niske iz Atlantika. Neobičan gornji minimum iznad Sjeverne Afrike pretvara se u površinski niski tlak u južnom Sredozemlju, koji se zaustavlja i pojačava vlagu. Tople sredozemne vode, koje su trenutno 1 do 3 stupnja Celzija iznad normalnih vrijednosti za siječanj, služe kao ogroman izvor vlage, potičući konvektivne oluje i intenzivne orografske kiše na planinskim terenu. Veliki gradijent temperature i tlaka između visokog tlaka na istoku i niskog tlaka iznad Sredozemlja osigurava trajni jugoistočni tok, koji neprekidno dovodi nestabilnu i vlažnu zračnu masu u regiju.

Do sljedećeg vikenda globalni modeli ukazuju na potencijalno veliku i duboku sjevernoatlantsku dolinu koja se proteže prema zapadnoj i jugozapadnoj Europi, donoseći topliju zračnu masu i još više vlage u južnu i središnju Europu. Međutim, prema kraju siječnja moguć je pomak prema hladnijim uvjetima, s potencijalnim prodorom arktičkog zraka iz Rusije prema srednjoj Europi, iako su te prognoze još uvijek nesigurne.