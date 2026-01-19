Krvavi predsjednik Sirije Al-Sharaa prije dolaska u Berlin likvidira Kurde

Sirijska je vojska tijekom vikenda nastavila prodor na teritorij kojim upravljaju Kurdi unatoč pozivima Sjedinjenih Američkih Država da zaustavi svoje napredovanje u gradovima na sjeveru zemlje. Državni su mediji objavili da je vojska zauzela sjeverni grad Tabku i obližnju istoimenu branu te stratešku branu Sloboda, nekoć poznatu kao Baas, zapadno od sirijskoga grada Rake. Kurdske vlasti nisu priznale nijedan od tih gubitaka te nije bilo jasno traju li borbe i dalje.

Sirijski su se vojnici danima okupljali oko skupine sela zapadno od rijeke Eufrat te pozvali tamošnje Sirijske demokratske snage (SDF) predvođene Kurdima da se premjeste na drugu obalu rijeke. Dvije se strane sukobljavaju zbog strateških položaja i naftnih polja uzduž Eufrata. Borci SDF-a povukli su se iz područja rano u subotu u znak dobre volje, no potom su optužili sirijske snage da krše sporazum novim prodorom prema gradovima i naftnim poljima na istoku, koji nisu bili uključeni u sporazum.

Brad Cooper, čelnik američkoga Središnjeg zapovjedništva (CENTCOM), u priopćenju objavljenom na društvenoj platformi X rekao je da bi sirijski vojnici trebali "zaustaviti bilo kakve ofenzivne akcije na područjima" između grada Alepa i grada Tabke, koji se nalazi oko 160 kilometara istočno.

Prvotni sporazum o povlačenju uključivao je grad Deir Hafir i neka okolna sela s pretežito arapskim stanovništvom. SDF se povukao, a sirijski su vojnici ušli relativno lako, pri čemu su stanovnici pozdravili njihov dolazak. "To se dogodilo s najmanjim brojem gubitaka. Dosta je bilo krvi u ovoj zemlji, u Siriji. Žrtvovali smo i izgubili dovoljno, ljudima je dosta toga", kazao je Husein al-Halaf, stanovnik Deir Hafira za Reuters.

Sirijska naftna kompanija (SPC) rekla je da su sirijske snage zarobile obližnja naftna polja Rasafa i Sufjan, koja sada mogu biti vraćena u pogon. Snage SDF-a povukle su se istočno prema gradu Tabki, nizvodno, ali i dalje na zapadnoj obali rijeke i u blizini brane hidroelektrane koja predstavlja ključan izvor energije. No, kada je sirijska vojska najavila da namjerava preuzeti kontrolu nad Tabkom, SDF je rekao da to nije bio dio izvornog sporazuma te da će se boriti kako bi zadržao grad te jedno naftno polje u njegovoj okolici.

Sirijska je vojska rekla da je četvero njenih pripadnika ubijeno u napadima kurdskih militanata, a SDF je kazao da je ubijeno nekoliko njegovih boraca. Najnovije nasilje produbilo je jaz između vlade predvođene predsjednikom Ahmedom Al-Sharaom, čije su pobunjeničke snage svrgnule diktatora Bashara Al-Assada krajem 2024., i lokalnih kurdskih vlasti koje su oprezne spram njegove administracije predvođene islamistima.

Dvije su strane prošle godine mjesecima pregovarale o integraciji kurdskih vojnih i civilnih tijela u sirijske državne institucije do kraja 2025. govoreći da sporove žele rješavati diplomatskim putem. No, nakon što je taj rok istekao bez znatnijeg napretka, početkom siječnja izbili su sukobi u sjevernom gradu Alepu, koji su završili povlačenjem kurdskih snaga. Vlada je potom rasporedila vojsku oko gradova na sjeveru i istoku kako bi prisilila kurdske vlasti na ustupke u pregovorima s Damaskom. Samoproglašeni predsjednik Sirije, nekoć osoba s liste islamskih terorista, Ahmad Al-Sharaa danas stiže u Njemačku, gdje će ga primiti njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier i kancelar Friedrich Merz.