Američki zaokret koji trese Europu: Trump pozvao Putina u Odbor za mir u Gazi

Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvan je da se pridruži američkom predsjedniku Donald Trump u Odboru za mir, tijelu koje bi trebalo nadzirati demilitarizaciju i obnovu Gaze, potvrdio je danas u Moskvi glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. Prema njegovim riječima, poziv je stigao diplomatskim kanalima, a Moskva ga trenutačno razmatra i očekuje dodatna pojašnjenja s američke strane. To je prva velika politička legitimizacija Putina od 2022. godine.

Također, bjelorusko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da je poziv dobio i predsjednik Aleksander Lukašenko, najbliži Putinov saveznik, koji je u objavi pohvalio američku inicijativu i istaknuo spremnost Bjelorusije da sudjeluje u "izgradnji trajnog mira".

Poziv Putinu je iznimno značajan i neugodan jer izravno udara u temeljne postavke zapadne, posebno europske, politike prema Rusiji nakon 2022. godine –.izolaciju, sankcije i delegitimizaciju ruskog vodstva. Za EU, Putin je nakon invazije na Ukrajinu tretiran kao politički akter s kojim se ne gradi nova međunarodna arhitektura, već onaj koji ruši red utemeljen na međunarodnim zakonima i principima. Njegovo uključivanje u tako visoko profilirano tijelo pod američkim vodstvom značilo bi priznanje legitimiteta Rusije kao sukreatora poslijeratnog poretka na Bliskom istoku, što na simboličkoj razini probija smisao sankcija, čak i ako one ostaju na snazi. Posebnu težinu taj poziv ima za EU: Unija snosi znatan dio ekonomskog tereta sankcija, politički je vezala vlastiti kredibilitet uz potporu Ukrajini i inzistira na međunarodnom poretku temeljenom na pravilima, suverenitetu i principu da se granice ne mijenjaju silom.

Odbor za mir, kojim bi predsjedao Trump, ključan je element američkog plana, uz potporu UN-a, za upravljanje Gazom nakon rata i njezinu obnovu. Među pozvanima su i bivši britanski premijer Tony Blair, kanadski premijer Mark Carney te američki državni tajnik Marco Rubio. Poziv je, kao osnivačkom članu, upućen i Izraelu, odnosno premijeru Benjamin Netanyahu ili njegovu predstavniku. Među pozvanima su i turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, argentinski predsjednik Javier Milei te egipatski predsjednik Abdel Fattah el-Sisi. Prema navodima američkog dužnosnika, članovi odbora mogu dobiti stalno mjesto uz uplatu od milijardu dolara, dok bi oni koji ne plate imali mandat od tri godine; sva prikupljena sredstva bila bi namijenjena obnovi Gaze.