Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 165
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TRUMP RUŠI IZOLACIJU MOSKVE?

Američki zaokret koji trese Europu: Trump pozvao Putina u Odbor za mir u Gazi

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump is interviewed by Reuters at the White House
Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS
1/4
Autor
Sandra Veljković
19.01.2026.
u 16:20

Poziv Putinu je iznimno značajan i neugodan jer izravno udara u temeljne postavke zapadne, posebno europske, politike prema Rusiji nakon 2022. godine –.izolaciju, sankcije i delegitimizaciju ruskog vodstva

Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvan je da se pridruži američkom predsjedniku Donald Trump u Odboru za mir, tijelu koje bi trebalo nadzirati demilitarizaciju i obnovu Gaze, potvrdio je danas u Moskvi glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. Prema njegovim riječima, poziv je stigao diplomatskim kanalima, a Moskva ga trenutačno razmatra i očekuje dodatna pojašnjenja s američke strane. To je prva velika politička legitimizacija Putina od 2022. godine.

Također, bjelorusko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da je poziv dobio i predsjednik Aleksander Lukašenko, najbliži Putinov saveznik, koji je u objavi pohvalio američku inicijativu i istaknuo spremnost Bjelorusije da sudjeluje u "izgradnji trajnog mira".
Poziv Putinu je iznimno značajan i neugodan jer izravno udara u temeljne postavke zapadne, posebno europske, politike prema Rusiji nakon 2022. godine –.izolaciju, sankcije i delegitimizaciju ruskog vodstva. Za EU, Putin je nakon invazije na Ukrajinu tretiran kao politički akter s kojim se ne gradi nova međunarodna arhitektura, već onaj koji ruši red utemeljen na međunarodnim zakonima i principima. Njegovo uključivanje u tako visoko profilirano tijelo pod američkim vodstvom značilo bi priznanje legitimiteta Rusije kao sukreatora poslijeratnog poretka na Bliskom istoku, što na simboličkoj razini probija smisao sankcija, čak i ako one ostaju na snazi.  Posebnu težinu taj poziv ima za EU: Unija snosi znatan dio ekonomskog tereta sankcija, politički je vezala vlastiti kredibilitet uz potporu Ukrajini i inzistira na međunarodnom poretku temeljenom na pravilima, suverenitetu i principu da se granice ne mijenjaju silom.


Odbor za mir, kojim bi predsjedao Trump, ključan je element američkog plana, uz potporu UN-a, za upravljanje Gazom nakon rata i njezinu obnovu. Među pozvanima su i bivši britanski premijer Tony Blair, kanadski premijer Mark Carney te američki državni tajnik Marco Rubio. Poziv je, kao osnivačkom članu, upućen i Izraelu, odnosno premijeru Benjamin Netanyahu ili njegovu predstavniku.  Među pozvanima su i turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, argentinski predsjednik Javier Milei te egipatski predsjednik Abdel Fattah el-Sisi. Prema navodima američkog dužnosnika, članovi odbora mogu dobiti stalno mjesto uz uplatu od milijardu dolara, dok bi oni koji ne plate imali mandat od tri godine; sva prikupljena sredstva bila bi namijenjena obnovi Gaze. Nakon jaja i mlijeka, ovo! Pogledajte što se u Španskom prodaje iz automata
Ključne riječi
SAD Rusija Vladimir Putin Donald Trump

Komentara 11

Pogledaj Sve
Avatar Sidewinder
Sidewinder
15:55 19.01.2026.

Odbor za mir 😅 jedna bizarnost do druge, ovo više nije ni smiješno nego za psihijatra.

US
Usora110
16:40 19.01.2026.

rusima je najpametnije da se drže po strani od ovog ludila, koliko vidim izolirani su manje od eu…

TD
Td
16:43 19.01.2026.

Očito mu je dug prema Putinu iznimno velik .

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!