Nakon teške željezničke nesreće u Španjolskoj, proglašena trodnevna žalost: 39 osoba poginulo, 152 ozlijeđene

Španjolski premijer Pedro Sanchez posjetio je u ponedjeljak mjesto željezničke nesreće u kojoj je poginulo najmanje 39 osoba, a 152 su ozlijeđene, te je proglasio trodnevnu žalost u zemlji. "Ovo je bolan dan za Španjolsku", izjavio je Sanchez u obraćanju medijima u mjestu Adamuzu, na jugu zemlje. Na ulazu u to mjesto, gdje živi 4.000 stanovnika, u nedjelju u 19.40 sati došlo je do sudara dvaju vlakova iz suprotnih smjerova.

Brzom vlaku koji je išao iz Malage prema Madridu odvojili su se zadnji vagoni i prešli na kolosijeku u suprotnu prugu, a na njih je naletio brzi vlak iz smjera Madrida. Sanchez, koji je zbog toga otkazao sudjelovanje na gospodarskom forumu u švicarskom Davosu, izrazio je sućut obiteljima stradalih. Od ponoći će u Španjolskoj biti trodnevna žalost. "Ova tragedija zahtijeva zajedništvo", napomenuo je Sanchez, čija se zemlja prije godinu dana suočavala i sa smrtonosnim bujicama u pokrajini Valenciji.

Španjolska ima najdužu mrežu željeznica nakon Kine, a ovo je prva nesreća brzih vlakova. U njoj je poginulo najmanje 39 osoba, a vlasti strahuju da bi broj mogao porasti u nadolazećim satima jer su još 152 osobe ozlijeđene, među kojima neke teško. "Pitamo se svi što se dogodilo i kako je moglo doći do ovoga", rekao je Sanchez. "Uvjeren sam da će nam stručnjaci dati odgovor. Uvjeren sam da ćemo saznati uzrok".

Među stradalima nema hrvatskih državljana, prema posljednjim podacima španjolskog ministarstva vanjskih poslova i hrvatskog veleposlanstva. Ovo je najteža željeznička nesreća u Španjolskoj nakon 2013. godine kada je pored sjevernog grada Santiaga Compostele vlak izletio u zavoju. Tada je poginulo 80 osoba, a 145 ih je bilo ozlijeđeno. Predsjednik Renfea, kompanije koja upravlja španjolskim željeznicama, rekao je da je prerano za reći što je uzrokovalo nesreću u Andaluziji. "Ljudska pogreška je praktički isključena. Ako vozač napravi grešku, sustav je sam ispravlja. Nemojmo nagađati, pričekajmo istragu", izjavio je predsjednik Alvaro Fernandez Heredia.

Rekao je da uzrok nije niti pretjerana brzina. "Brzina oba vlaka bila je ispod maksimalno dopuštene", objasnio je. Jedan vlak je išao 205 kilometara na sat, a drugi 210, a u slučaju prekomjerne brzine sistem automatski usporava vlakove. Nesreća se dogodila na ravnici, gdje nema zavoja. "Uzrok je u nekoj drugoj stvari. U pokretnom materijalu ili infrastrukturi", izjavio je šef Renfea.

Napomenuo je da je ovo "jedan od najtežih trenutaka u njegovom životu". "Nisam spavao, pregledavamo sve što bi moglo uputiti na ono što se dogodilo", izjavio je Fernandez Heredia. Sindikat je prije pet mjeseci, temeljem upozorenja vlakovođa, upozorio da je na nekim dijelovima pruge u Španjolskoj potrebno smanjiti dopuštenu brzinu zbog nedovoljnog održavanja infrastrukture. Joan Carles Salmeron, direktor tehničkog centra Terminus CET sa sjedištem u Barceloni, rekao je međutim da se to nije odnosilo na dio gdje se dogodila nesreća. "U tom dijelu nisu bile zabilježene nikakve nepravilnosti ili oštećenja", rekao je za javnu televiziju TVE. Na pruzi se nalaze istražitelji koji pregledavaju prugu i vagone.

Operateri željeznica Renfe i Adif otkazali su u ponedjeljak promet vlakova između Madrida i gradova u Andaluziji - Cordobe, Seville, Malage, Granade, Huelve i Algecirasa. Mjeru bi mogli produžiti na dodatne dane. Stanovnica Seville, Anabel, od sinoć je u Madridu nakon što je otkazan vlak kojim se namjeravala vratiti doma. "Gledamo autobuse, avione, automobile, ali cijene su odletjele u nebo", rekla je za TVE.

S ljudima koji putuju u Malagu, a kojima je također otkazan vlak, unajmila je automobil kako bi se mogla vratiti doma. "Jako je skupo, koriste ovu situaciju", požalila se. U Sevilli je slična situacija. Na autobusnom kolodvoru je gužva, s obzirom da vlakovi ne voze. "Velika je navala. Svi žele putovati pod svaku cijenu", rekla je Hini prodavačica karata na tamošnjem kolodvoru u kratkom telefonskom razgovoru.