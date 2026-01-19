Evo kako Plenković koristi Možemo da bi on, a ne male desne stranke, pokupio glasove desnice

Iako je SDP najjača oporbena stranka, s postojanim i stabilnim rejtingom, vladajući HDZ već neko vrijeme Možemo tretira kao glavnog suparnika. To ne znači da su s napadima na SDP prestali. Dapače, ali teško se oteti dojmu da je intenzitet napada koji od hadezeovaca ide prema pripadnicima Možemo jači i snažniji od onoga koji upućuju prema esdepeovcima, koje se tako prikazuje manje bitnima, irelevantnima...



Oštricu su u smjeru Možemo iz HDZ-a usmjerili još uoči i u vrijeme lokalnih izbora, a napade su nastavili i preko ljeta, u vrijeme jesenskog zasjedanja Sabora, a traju i u prvim tjednima 2026. godine.