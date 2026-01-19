Naši Portali
ŠTO SE KRIJE IZA TAKTIKE HDZ-A

Evo kako Plenković koristi Možemo da bi on, a ne male desne stranke, pokupio glasove desnice

Petra Maretić Žonja
19.01.2026.
u 13:18

HDZ tako istodobno marginalizira SDP. Ta stranka ima dosta visok rejting i HDZ-u je u interesu prikazati je nebitnom, tumači Ankica Mamić

Iako je SDP najjača oporbena stranka, s postojanim i stabilnim rejtingom, vladajući HDZ već neko vrijeme Možemo tretira kao glavnog suparnika. To ne znači da su s napadima na SDP prestali. Dapače, ali teško se oteti dojmu da je intenzitet napada koji od hadezeovaca ide prema pripadnicima Možemo jači i snažniji od onoga koji upućuju prema esdepeovcima, koje se tako prikazuje manje bitnima, irelevantnima...

Oštricu su u smjeru Možemo iz HDZ-a usmjerili još uoči i u vrijeme lokalnih izbora, a napade su nastavili i preko ljeta, u vrijeme jesenskog zasjedanja Sabora, a traju i u prvim tjednima 2026. godine.

Možemo! desnica HDZ

Komentara 20

Avatar nisam_robot
nisam_robot
13:43 19.01.2026.

Strašno!!!! Zašto to HDZ radi. Nije valjda da hoće opet još više glasova. Pa trebali bi ljenčariti i postavljati nebitne teme kao pozdravi i tko koje cipele nosi i time automatski nacista postaje, kao što to nesposobna ljevica radi. Svako tko koristi oči vidi da SDP nema uopće kadar. Da ne spomenem "kvalitetan". A Možemo su aktualo najdestruktivniji, najbučniji i samim time se HDZ naravno njima bavi. Ipak je to i zahvalno jer se vidi koliko je HDZ naspram Mozemovcima uljudniji, sposobniji, konstruktivniji. Jer HDZov klientel su hrvatski građani a Možemovi su nastrane grupacije, jugoromanticari, lijevi ideologisti i nesposobnjakovići, lopovi koji pokazuju na druge i viču "Držte lopova!", širitelji memoranduma i NGO aktivisti koji pijani vozaju po prometu itd....

KU
kublajkhan
13:37 19.01.2026.

Može li neki objektivan članak?

Avatar MrRabbit
MrRabbit
13:33 19.01.2026.

SDP i je irelevantan. Svugdje i u sve ga vuče Možeyu. Od zabrana do...pa do zabrana! To je jedini program te dvije anti Hrvatske strančice. Jedni imaju brojeve po defoltu (dok im birači ne izumru), a drugi imaju silnu mržnju prema Hrvatskoj.

