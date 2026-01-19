Simboličan potez Grenlanda: 'Povlačimo pozivnicu Trumpovom čovjeku'

Poziv američkom izaslaniku za Grenland da sudjeluje na tradicionalnoj utrci psećih saonica na tom arktičkom otoku povučen je nakon što se politička napetost između Washingtona, Kopenhagena i grenlandskih vlasti dodatno zaoštrila, čime je i jedan naizgled folklorni događaj postao još jedna točka šireg geopolitičkog prijepora koji se posljednjih mjeseci sve otvorenije vodi oko budućeg statusa tog autonomnog teritorija. Riječ je o guverneru američke savezne države Louisiane Jeffu Landryju, kojeg je Donald Trump prošlog mjeseca imenovao svojim posebnim izaslanikom za Grenland, a čiji je dolazak izazvao otvoreno negodovanje dijela grenlandske javnosti i organizacija koje smatraju da se politički pritisak pokušava provući kroz kulturne i turističke manifestacije, piše Politico .

Grenlandsko udruženje za pseće saonice, poznato pod kraticom KNQK, reagiralo je prošlog tjedna pokretanjem interne istrage kako bi se utvrdilo tko je uopće uputio poziv Landryju, naglašavajući da smatra neprihvatljivim uključivanje stranih političkih aktera u događaj koji ima duboko lokalni, tradicijski i kulturni karakter. U objavi na Facebooku kasno u nedjelju, udruženje je navelo da je turistička tvrtka koja je poslala poziv odlučila jednostrano povući svoju odluku, što su iz KNQK-a opisali kao umirujući razvoj situacije, iako nisu željeli javno imenovati tvrtku koja je stajala iza poziva.

Odluka o povlačenju poziva dolazi u trenutku kada je Trump dodatno zaoštrio retoriku prema europskim zemljama koje se protive njegovim planovima vezanim uz Grenland, najavivši tijekom vikenda uvođenje carina za osam europskih država, među kojima je i Danska, čime su transatlantske napetosti dobile novu ekonomsku dimenziju. Grenland, iako ima široku autonomiju, i dalje je formalno dio Kraljevine Danske, a ideja da bi SAD mogao preuzeti kontrolu nad tim teritorijem naišla je na snažan otpor i u Kopenhagenu i među samim Grenlanđanima, koji sve češće poručuju da o svojoj budućnosti žele odlučivati bez vanjskih pritisaka.

Landry, republikanski političar koji je guvernersku dužnost preuzeo početkom 2024. godine, ranije je izjavio da planira posjetiti Grenland u ožujku, no nakon povlačenja poziva za sudjelovanje u utrci psećih saonica ostaje nejasno u kojem će se formatu i s kakvim prijemom taj posjet uopće realizirati. KNQK je već ranije jasno poručio da je sudjelovanje stranih političkih predstavnika na takvim događajima u potpunosti neprimjereno, upozoravajući da se time briše granica između kulture i politike, te da se lokalna tradicija koristi kao kulisa za vanjske interese.

Ovo nije prvi put da se američki politički predstavnici suočavaju s otporom tijekom posjeta Grenlandu. Prošle godine je supruga američkog potpredsjednika, Usha Vance, trebala prisustvovati istoj utrci u sklopu američke turneje po otoku, no svoj je dolazak otkazala nakon što su izbili prosvjedi, što je tada već bio jasan signal koliko je pitanje američkog angažmana na Grenlandu osjetljivo i koliko se brzo može preliti iz diplomatskih krugova u javni prostor.

Povlačenje poziva Landryju s tradicionalne utrke psećih saonica djeluje kao mali, ali simbolički potez kojim grenlandske organizacije pokušavaju povući crtu i jasno poručiti da kulturni događaji nisu mjesto za demonstraciju geopolitičkih ambicija velikih sila. Dok Washington nastavlja tražiti načine kako ojačati svoju prisutnost na Arktiku, a Trump koristi carine i politički pritisak kao alat, Grenland sve otvorenije pokazuje da ne želi biti pasivni objekt tuđih planova, čak ni onda kada ti planovi dolaze umotani u turističke pozivnice i folklorne manifestacije.