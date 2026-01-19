Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 87
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
STRAST NA SETU I IZVAN NJEGA

Imala je aferu s oženjenim kolegom: Redatelj ih je polijevao vodom kako bi ih razdvojio u krevetu

LMKMEDIA_BONNIE_AND_CLYDE_LMK110-35
Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
19.01.2026.
u 11:28

Faye Dunaway i Marcello Mastroianni dvije godine su održavali tajnu romansu, unatoč silnoj privlačnosti, njihova ljubav nije imala budućnost

Veza između Faye Dunaway i Marcella Mastroiannija jedna je od onih filmskih ljubavi koje su bile gotovo jednako snažne izvan ekrana kao i na njemu. Upoznali su se 1968. godine na snimanju filma A Place for Lovers (Amanti), koji je režirao legendarni Vittorio De Sica. Od samog početka među njima se razvila snažna emocionalna i fizička privlačnost koja je brzo prerasla u strastvenu ljubavnu vezu. Njihov odnos trajao je otprilike dvije godine, do 1970., i bio je obilježen intenzitetom kakav se rijetko viđa čak i u svijetu slavnih. Oboje su kasnije govorili da je to bila jedna od najdubljih ljubavi njihova života. Dunaway je bila duboko zaljubljena i ozbiljno je razmišljala o braku i djeci s Mastroiannijem, smatrajući ga „ljubavlju svog života“. On je, s druge strane, iako emotivno vezan uz nju, ostao rastrgan između strasti i obaveza.

Njihova je veza bila skrivena od javnosti koliko god je to bilo moguće. Faye je često dolazila u Rim inkognito kako bi izbjegla paparazze, a njihovi susreti nalikovali su tajnoj romansi. Strast među njima bila je toliko jaka da je ušla u legendu filmske povijesti. Najpoznatija anegdota sa snimanja govori kako je redatelj Vittorio De Sica, navodno u šali, ali i iz nužde, polio glumce vodom tijekom jedne scene jer je kemija među njima bila toliko snažna da nisu uspijevali „ostati u ulozi“, nego su se previše prepustili stvarnim emocijama.

FOTO Jedna od najljepših žena svijeta slavi 40. rođendan, evo kako se mijenjala tijekom godina
LMKMEDIA_BONNIE_AND_CLYDE_LMK110-35
1/22

Ipak, unatoč silnoj privlačnosti, njihova ljubav nije imala budućnost. Glavni razlog prekida bio je Mastroiannijev brak. Iako njihov odnos sa suprugom Florom Carabellom već odavno nije bio romantičan, on se nikada nije odlučio na razvod, dijelom zbog osjećaja dužnosti, dijelom zbog vlastite nesigurnosti i tradicionalnog odgoja. Faye je, nakon dugog čekanja i emocionalne borbe, shvatila da se situacija neće promijeniti. Prekid je bio bolan za oboje. Dunaway je kasnije priznala da je ta veza ostavila dubok trag na nju, dok je Mastroianni u kasnijim intervjuima govorio s dozom tuge i kajanja, nazivajući Faye ženom koju je možda najviše volio. 
Ključne riječi
showbiz afera Marcello Mastroianni Faye Dunaway

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Beograd: Su?enje vlasniku škole glume Miroslavu Aleksi?u zbog splonog uzmemiravanja
U 74. GODINI

Preminuo Mika Aleksić, srpski redatelj kojeg su glumice optužile za seksualno napastovanje

Za dio javnosti, pogotovo one koja ga je poznavala prije izbijanja skandala, ostao je redatelj s bogatim opusom i nagradama. No nakon 2021. godine ta se biografija više nije mogla čitati odvojeno od svjedočenja djevojaka koje su opisivale godine zlostavljanja, straha i osjećaja krivnje. Škola "Stvar srca" od statusa cijenjenog studija postala je simbol zloupotrebe moći u kulturnim i obrazovnim institucijama, a ime njezina osnivača gotovo sinonim za zlostavljanje prikriveno iza ugleda

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!