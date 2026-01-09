Počeo je kolaps La Niñe: Evo što će veliki preokret donijeti Europi

Počeo je kolaps La Niñe, a veliki preokret u Tihom oceanu promijenit će vremenske obrasce u 2026. godini te utjecati, između ostaloga, i na Europu. Posljednjih mjeseci dominirala je hladna faza, no najnoviji podaci potvrđuju da je u tijeku veliki raspad. Pokrenut velikim pomacima tlaka i vjetrovima, ovaj prijelaz označava veliki "reset“ za globalni vremenski sustav, ističe Severe Weather Europe. Iako hladne anomalije sada slabe, predviđa se da će atmosferski utjecaj potrajati kroz rano proljeće. Prelazak u El Niño predviđa se do jeseni, što će promijeniti vremenske obrasce za iduću zimsku sezonu.

ENSO (El Niño Southern Oscillation) područje je ekvatorijalnog Tihog oceana koje se mijenja između toplih i hladnih faza. Obično dolazi do promjene faze u razdoblju od oko jedne do tri godine. Oceanske anomalije ne donose samo glavni utjecaj na globalno vrijeme, već mogu ukazati i na promjene u globalnom vremenskom sustavu. Hladna ENSO faza zove se La Niña, a topla faza El Niño. Svaka od njih ima različit utjecaj na tlak i vrijeme.

Iza nedavnog početka raspada La Niñe stoje pasatni vjetrovi. U drugoj polovici siječnja očekuje se nalet preko zapadnog i središnjeg Tihog oceana, što može promicati zagrijavanje površine oceana i ojačati podvodne tople anomalije. Pokretač zapadnog vjetrovnog naleta je široko područje niskog tlaka na zapadu. Područja niskog tlaka, navodi Severe Weather Europe, stvorit će jedan od najjačih zapadnih vjetrovnih naleta posljednjih godina.

Faza La Niñe rasla je od kasnog ljeta, a vrhunac dosegnula kasno u jesen. Sada već počinje slabjeti, ranije nego što je uobičajeno. Kraj ove La Niñe počinje sa zapada i bit će pojačan u nadolazećim tjednima. No, trebat će još neko vrijeme da njezin atmosferski utjecaj nestane iz atmosfere. To, naime, nije trenutan odgovor na oceanske anomalije. Zbog toga se vremenski utjecaj La Niñe očekuje barem do ranog dijela proljeća.

La Niña ima atmosferski utjecaj tijekom zimske i proljetne sezone. Područje visokog tlaka u Tihom oceanu omogućuje području niskog tlaka da se širi nad Kanadom te u sjeverni i središnji dio Sjedinjenih Država. To obično donosi topliji tok u Europu. Posljednje sezonske prognoze potvrđuju taj razvoj događaja. Dakle, Europa - posebno njezin zapadni i središnji dio - bi između veljače i travnja trebala imati toplije temperature.

Sljedećih nekoliko mjeseci, prognozira se da će doći do brzog prijelaza u El Niño. Topla anomalija El Niño, prema tome, već će biti prisutna ljeti. S obzirom na to, El Niño može uvelike smanjiti šansu jakih uragana koji utječu na Sjedinjene Države. No, najveći vremenski utjecaj obično se bilježi tijekom zimske sezone. Tada El Niño obično stvara snažno područje niskog tlaka koje u konačnici donosi temperature toplije od normalnih u sjeverne Sjedinjene Države i zapadnu Kanadu. Prosječna zima tada obično donosi hladnije temperature u južne i istočne Sjedinjene Države.

El Niño, također, mijenja obrasce snježnih padalina. Šanse za snježne padaline rastu u južnoj polovici i prema istoku SAD-a, kao i nad istočnom Kanadom. Učinci ENSO-a manje su izravni u Europi nego u Sjevernoj Americi, no El Niño stvara veći potencijal snježnih padalina od juga Velike Britanije, preko središnje Europe i prema jugoistoku.