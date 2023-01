Filipović poručio trgovcima i telekomima: 'Koristit ćemo sve da zaštitimo građane'

Povećanje cijena nakon uvođenja eura razbjesnile su brojne građane, a neopravdano visoke cijene dovele su do sve glasnijih zahtjeva prema Vladi da reagira. Što će donijeti Vladin zaključak o vraćanju cijena na razinu koja je bila 31. prosinca, otkrio je ministar gospodarstva Davor Filipović u središnjem Dnevniku HTV-a.

- Na Vladi smo danas donijeli Zaključak kojim se obvezuje poslovne subjekte da vrate cijene na razinu koja je bila 31. prosinca. Svi moraju poštovati Zaključak, a oni koji će razmišljati drugačije imat će pojačan nadzor državnih tijela od državnog inspektorata, porezne uprave, carine i svih drugih tijela koji će kontrolirati taj proces, rekao je resorni ministar.

VIDEO: Filipović o podizanju cijena: Poručujem trgovačkim lancima i svima da to neće proći

Kazao je ukoliko se utvrde nepravilnosti svaka od gore navedenih institucija postupati u skladu s ovlastima koje ima.

- Cilj je da se cijene vrate na razinu od 31.12. jer nije bilo nikakvog razloga da nakon uvođenja eura u tako kratkom periodu pojedinci i pojedine trgovine dignu cijene. Sve što je Vlada radila do sada, pristupačna cijene električne energije, interveniramo u cijene goriva, osigurali smo plin za sve naše institucije, povoljne cijene plina za građane i nema razloga da pojedini subjekti koriste ovu situaciju konverzije kune u eure kako bi neopravdano podizali cijene, rekao je ministar Filipović.

Ustvrdio je da institucije imaju dovoljno kapaciteta, ali da će postupati i po dojavama i prijavama građana. Ministar Filipović komentirao je posljednje najave trgovaca kako će u veljači uslijediti nova poskupljenja.

- To promatram kao nelogičan i nekorektan potez u kontekstu svega što je vlada radila. Da nismo regulirali cijenu struje, intervenirali u cijene goriva.... onda bi ljudi rekli OK dolazi do poskupljenja, ali mi smo sve to napravili i nema razloga da nikakvih poskupljenja bude dok traje vladin paket mjera, a to je do 31. ožujka, rekao je Filipović.

Osvrnuo se i na poskupljenja koje najavljuju telekomi.

- Vlada ima mehanizme kojima će zaštititi hrvatske građane. Svi telekomi koriste subvenciju vlade da imaju jeftiniju struju tako da o kakvim poskupljenjima možemo govoriti. Sve su opcije na stolu, pratit ćemo što će raditi poslovni subjekti. Moraju vratiti cijene na 31.12. i koristit ćemo sve da zaštitimo naše građane, zaključio je ministar Filipović.

