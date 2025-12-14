Naši Portali
Miljenko Jergović

Časna Marija Tajana i nevidljivi strašni nož kojim su izbodena srca puna mržnje

14.12.2025. u 21:50

Pripovijest o časnoj Mariji Tajani neće nam nikad biti stvarno ispričana. Jer nas, ovdje u ovom društvu, stvarni ljudski životi odavno već i ne zanimaju. Možda je i drugdje tako i možda se upravo u tome sastoji kvar naše civilizacije. Ali iza njezine pripovijesti bez ikakve sumnje stoje užasavajuća ljudska samoća i očaj

Danima je trajala kampanja u kojoj je ponavljana tvrdnja da je u Zagrebu, uz povike Allahu ekber, nožem izbodena časna sestra. Napadač je, i to je naglašeno, migrant, Arapin, musliman. U kampanji su sudjelovali anonimni i nešto manje anonimni katolički teolozi, katolički svećenici - njih smo pobrojali desetak, više od dvadeset fejsbučnih profila i stranica katoličkih župa u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, profili službenih i neslužbenih crkvenih zajednica, katoličkih pjevačkih zborova, kulturnih udruga u okviru Crkve; potom, u kampanju su se uključili pojedini saborski zastupnici iz većinske kvote, nekoliko visokih državnih činovnika, političkih figura po ministarstvima, barem jedan zagrebački novinski kolumnist, nekoliko zvijezda i zvjezdica s HRT-a, jedna ugledna i sveprisutna književnica, kao i nekoliko samozvanih novinara, koji djeluju izvan registriranih medija. Svi su, uz minimalne varijacije i tek poneko nadopisivanje novih informacija “iz provjerenih i povjerljivih izvora”, ponavljali istu verziju, prema kojoj je, dakle, migrant (neki će tvrditi - dostavljač hrane!), uz povike Allahu ekber, izbo časnu sestru (neki će reći - mladu časnu sestru). Kampanji su se priključile stvarne i fiktivne osobe s više tisuća društvenomrežnih profila i pozicija, ali premda sve njihove komentare nismo imali volje pročitati, među njima našlo se mnoštvo poziva na ubijanje, klanje, protjerivanje ne samo stranih radnika iz Hrvatske, nego i ljevičara, antifašista, tifusara, feministkinja, Jugoslavena, koji podržavaju strance, tojest Arape i muslimane u Hrvatskoj. Među komentatorima koji su dizali paniku i pozivali na žurno djelovanje našlo se mnoštvo javnosti dobro znanih imena.

