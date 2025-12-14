Plenković osudio masakr u Australiji: 'Ovim činom antisemitskog nasilja i mržnje pogažene su temeljne vrijednosti slobode'

Premijer Andrej Plenković osudio je u nedjelju smrtonosnu pucnjavu na plaži u Sydneyju, opisavši je stravičnim terorističkim napadom i činom antisemitskog nasilja i mržnje. "Najoštrije osuđujemo stravičan teroristički napad na plaži Bondi u Sydneyju, usmjeren na okupljene tijekom proslave blagdana Hanuke. Ovim činom antisemitskog nasilja i mržnje pogažene su temeljne vrijednosti slobode i sigurnosti. Izražavamo iskrenu sućut obiteljima stradalih i svima pogođenima, a ranjenima želimo brz oporavak. Hrvatska stoji uz Australiju i premijera Anthonyja Albanesea", napisao je hrvatski premijer na X-u.

U napadu na poznatoj plaži, na kojoj se obilježavao početak židovskog blagdana Hanuke, ubijeno je najmanje 11 osoba, a deseci su ozlijeđeni. Australski dužnosnici rekli su da je napad bio usmjeren na židovsku zajednicu. Australski premijer Anthony Albanese rekao je da se radi o pogubnom terorističkom napadu na australske Židove prvog dana Hanuke ocijenivši da je teško pojmiti zlo koje se dogodilo. "Čin zlog antisemitizma, terorizma koji je pogodio srce naše nacije", kazao je Albanese.

Masovna pucnjava na plaži Bondi bila je "osmišljena kako bi ciljala židovsku zajednicu u Sydneyju prvog dana Hanuke", rekao je premijer Novog Južnog Walesa Chris Minns. "Ono što je trebala biti noć mira i radosti proslavljena u toj zajednici s obiteljima i pristašama, uništeno je ovim užasnim zlim napadom", rekao je Minns na konferenciji za novinare.