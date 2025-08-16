Eksplozija u tvornici oružja u ruskoj regiji Rjazanu: Poginulo jedanaest ljudi, 130 ranjeno

U eksploziji u tvornici oružja u ruskoj regiji Rjazanu poginulo je u petak jedanaest ljudi i 130 ih je ranjeno, objavilo je u subotu rusko ministarstvo za izvanredna stanja. Spasioci još pretražuju ruševine na mjestu nesreće 320 kilometara od Moskve. Guverner Pavel Malkov je rekao da je incident izazvao požar u tvornici koja proizvodi eksploziv i streljivo.

A beautiful explosion at a russian gunpowder factory in the Ryazan region of russia.



The building was completely destroyed, leaving at least five dead, but many people are still buried under the rubble.



No sympathy – russia started this war of conquest. pic.twitter.com/6NLZgKTfT7 — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) August 15, 2025

Uzroci požara su zasad nepoznati. Ranije su ukrajinski dronovi napadali vojnu i gospodarsku infrastrukturu u Rjazanu. Neki ruski mediji prenijeli su da je do eksploziju pokrenuo požar u dijelu tvornice u kojem se nalazio barut.