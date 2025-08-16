Kao suptilna provokacija, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov stigao je na Aljasku dan prije summita između SAD-a i Rusije odjeven u duks s natpisom „SSSR“, ili „CCCP“ — ruskom skraćenicom za Sovjetski Savez. Modni blogeri na Telegramu brzo su prepoznali da je spomenuti duks — procijenjen na oko 10 990 rubalja (što iznosi približno 120 eura) — djelo čeljabinskog brenda SelSovet, poznatog po odjeći inspiriranoj sovjetskom estetikom, piše Guardian.

@couriernewsroom In a clear display of intentions, the Russian Foreign Minister wore a USSR shirt to meet with Trump today ♬ original sound - COURIER

Dizajnerica brenda, je objasnila kako je taj model zapravo naručen od strane ruskog Ministarstva vanjskih poslova za njihove službenike i jedan je od najpopularnijih komada u kolekciji, piše Daily Storm.

Nekada cijenjen kao pragmatičan i vješt diplomat na zapadu, 75‑godišnji Lavrov je s vremenom sve više preuzeo agresivan, provokativan stil u skladu s radikalnijom kremljovskom politikom. Njegova odjeća — dukserica s natpisom „CCCP“ — bila je jasna referenca na mit o rusko-ukrajinskoj zajednici i negiranje ukrajinske državnosti, možda i simbol ideje o ujedinjenju s Rusijom, piše Guardian. Većina iskusnih članova ruske delegacije, uključujući Lavrova, započela je karijeru u Sovjetskom Savezu i često ih se povezuje s imperijalnim pogledom na svijet iz tog razdoblja.

Tijekom ruske okupacije ukrajinskog teritorija, vlasti su uklonile mnoge spomenike posvećene patnjama Ukrajinaca pod sovjetskom vlašću — uključujući one žrtvama Holodomora, razorne gladi iz 1930‑ih koja je odnijela milijune života.