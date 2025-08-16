Naši Portali
Provokacija s porukom?

Svi su primijetili natpis na majici u kojoj je Lavrov došao na Aljasku: 'To je jedan od najpopularnijih komada'

President Trump and Russian President Putin Press Conference in Alaska
BOB STRONG/NEWSCOM
Autor
Lina Šantak
16.08.2025.
u 08:11

Dizajnerica brenda, je objasnila kako je taj model zapravo naručen od strane ruskog Ministarstva vanjskih poslova za njihove službenike.

Kao suptilna provokacija, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov stigao je na Aljasku dan prije summita između SAD-a i Rusije odjeven u duks s natpisom „SSSR“, ili „CCCP“ — ruskom skraćenicom za Sovjetski Savez. Modni blogeri na Telegramu brzo su prepoznali da je spomenuti duks — procijenjen na oko 10 990 rubalja (što iznosi približno 120 eura) — djelo čeljabinskog brenda SelSovet, poznatog po odjeći inspiriranoj sovjetskom estetikom, piše Guardian.

In a clear display of intentions, the Russian Foreign Minister wore a USSR shirt to meet with Trump today

Dizajnerica brenda, je objasnila kako je taj model zapravo naručen od strane ruskog Ministarstva vanjskih poslova za njihove službenike i jedan je od najpopularnijih komada u kolekciji, piše Daily Storm.

Nekada cijenjen kao pragmatičan i vješt diplomat na zapadu, 75‑godišnji Lavrov je s vremenom sve više preuzeo agresivan, provokativan stil u skladu s radikalnijom kremljovskom politikom. Njegova odjeća — dukserica s natpisom „CCCP“ — bila je jasna referenca na mit o rusko-ukrajinskoj zajednici i negiranje ukrajinske državnosti, možda i simbol ideje o ujedinjenju s Rusijom, piše Guardian. Većina iskusnih članova ruske delegacije, uključujući Lavrova, započela je karijeru u Sovjetskom Savezu i često ih se povezuje s imperijalnim pogledom na svijet iz tog razdoblja.

Tijekom ruske okupacije ukrajinskog teritorija, vlasti su uklonile mnoge spomenike posvećene patnjama Ukrajinaca pod sovjetskom vlašću — uključujući one žrtvama Holodomora, razorne gladi iz 1930‑ih koja je odnijela milijune života.

OL
olujasviholuja
08:49 16.08.2025.

Cilj Putka je novi CCCR

