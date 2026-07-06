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STIGLO OBJAŠNJENJE

Trump se oglasio oko kontroverznog poteza FIFA-e: 'Odluka je briljantna, ali nisam rekao da to naprave'

Event marking the launch of "Trump Accounts" at the White House in Washington
Foto: Evan Vucci/REUTERS
1/3
VL
Autor
Hina
06.07.2026.
u 17:39

"Sve što sam napravio je to da sam zatražio pregled jer smatram kako uopće nije bilo prekršaja. Vidio sam akciju, to nije bio prekršaj. Dogodilo se da dvojica igrača trče u punoj brzini te su se sudarili"

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je priznao kako je nazvao predsjednika Međunarodnog nogometnog saveza (FIFA) Giannija Infantina te zatražio razmatanje odluke o crvenom kartonu američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu u dvoboju 16-ine finala Svjetskog prvenstva.

Balogun, koji je s tri gola najbolji strijelac SAD-a na ovom SP, isključen je sredinom drugog poluvremena dvoboja protiv BiH na intervenciju VAR-a zbog pogibljenog starta na Tarika Muharemovića. Iako prema pravilima crveni karton za sobom povlači automatsku suspenziju na najmanje jednu sljedeću utakmicu, odnosno Balogun ne bi smio biti u konkurenciji za dvoboj osmine finala protiv Belgije koji se igra u noći s ponedjeljka na utorak u Seattleu, FIFA je donijela odluku prema kojoj je Balogunu "odrađivanje jedne utakmice suspenzije uvjetno suspendirano na jednu godinu".

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Odmah su se pojavile informacije kako je takva odluka FIFA-e donesena pod političkim pritiskom, odnosno nakon Trumpove intervencije prema Infantinu, koju je aktualni stanovnik Bijele kuće i priznao.

"Sve što sam napravio je to da sam zatražio pregled jer smatram kako uopće nije bilo prekršaja. Vidio sam akciju, to nije bio prekršaj. Dogodilo se da dvojica igrača trče u punoj brzini te su se sudarili. To je bila grozna sudačka odluka. Odluka FIFA-e o okidanju crvenog kartona je stvarno briljantna, ali ja im nisam rekao da to naprave. Pa ne mogu im ja govoriti što da rade", rekao je Trump u obraćanju novinarima u Ovalnom uredu.
Ključne riječi
FIFA Gianni Infantino Donald Trump SP 2026.

Komentara 11

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BL
BL
18:09 06.07.2026.

A da Milanović zovne Infantina, da ponište utakmicu Hrvatska - Portugal?!

KI
kimy
17:55 06.07.2026.

Ma on sve zna, u sve se najbolje razume i morao je da im kaže da su pogrešili. To što su ovi podvili rep i uvukli mu se u stražnjicu je već nešto drugo. Da li se samo meni čini da je ovo početak sličnosti SP-a sa Eurovizijom?

Avatar Nu Me
Nu Me
17:54 06.07.2026.

Nogomet nije američki fuzbal koji se sastoji od stalnih prekida i ne igra se u oklopu. Nogomet je brza muška igra , nešto o čemu ti narančasti jaffa kekse i ono ćelavo pseto infantino, nemate pojma.

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