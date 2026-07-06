Trump se oglasio oko kontroverznog poteza FIFA-e: 'Odluka je briljantna, ali nisam rekao da to naprave'

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je priznao kako je nazvao predsjednika Međunarodnog nogometnog saveza (FIFA) Giannija Infantina te zatražio razmatanje odluke o crvenom kartonu američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu u dvoboju 16-ine finala Svjetskog prvenstva.

Balogun, koji je s tri gola najbolji strijelac SAD-a na ovom SP, isključen je sredinom drugog poluvremena dvoboja protiv BiH na intervenciju VAR-a zbog pogibljenog starta na Tarika Muharemovića. Iako prema pravilima crveni karton za sobom povlači automatsku suspenziju na najmanje jednu sljedeću utakmicu, odnosno Balogun ne bi smio biti u konkurenciji za dvoboj osmine finala protiv Belgije koji se igra u noći s ponedjeljka na utorak u Seattleu, FIFA je donijela odluku prema kojoj je Balogunu "odrađivanje jedne utakmice suspenzije uvjetno suspendirano na jednu godinu".

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Odmah su se pojavile informacije kako je takva odluka FIFA-e donesena pod političkim pritiskom, odnosno nakon Trumpove intervencije prema Infantinu, koju je aktualni stanovnik Bijele kuće i priznao.

"Sve što sam napravio je to da sam zatražio pregled jer smatram kako uopće nije bilo prekršaja. Vidio sam akciju, to nije bio prekršaj. Dogodilo se da dvojica igrača trče u punoj brzini te su se sudarili. To je bila grozna sudačka odluka. Odluka FIFA-e o okidanju crvenog kartona je stvarno briljantna, ali ja im nisam rekao da to naprave. Pa ne mogu im ja govoriti što da rade", rekao je Trump u obraćanju novinarima u Ovalnom uredu.