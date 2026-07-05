Loše izvještačio tajnu snimku preslušavanu na suđenju Matiji Posavcu pa tražio da mu se to plati 9000 eura. Sud ga odbio

Tražio je da mu sud ukupno za obavljeni posao plati 9000 eura, no bit će mu plaćeno 1405, a još je dobio i jezikovu juhu jer posao nije obavio kako spada. Rezime je to priče koja se vuče za slučajem Matije Posavca, župana Međimurske županije, koji je nedavno nepravomoćno osuđen na zagrebačkom Županijskom sudu na djelomičnu uvjetnu kaznu zbog trgovanja utjecajem. Tijekom sudskog postupka Posavcu i njegovim suoptuženicima, u sudnici su se preslušavale snimke tajno snimljenih razgovora, koje je trebalo transkribirati, a sud je taj posao povjerio stalnom sudskom vještaku mr. sc. Damiru Palavri. Koji svoj posao i nije obavio baš dobro, jer transkript nije pratio ono što se čuje na tajnim snimkama, pa su se snimke tijekom preslušavanja u sudnici vraćale i po nekoliko puta unatrag da bi se utvrdilo što točno ljudi koji su tajno snimljeni pričaju.

A ti ljudi bili su Posavec i njegov suoptuženik Josip Kobal, tajno snimljeni razgovor se vodio u Posavčevom uredu i to, kako se tvrdilo u optužnici, oko toga da Posavec sredi Kobalov ostanak u Upravnom vijeću Županijske uprave za ceste. Za uzvrat Kobal mu je donio 10.000 kuna, za koje je Posavec kasnije tvrdio da su donacija, a ne mito. Uglavnom, njih dvojica su pričala međimurskim narječjem, što je dodatno otežalo razumljivost razgovora, no posao vještaka za elektroniku, elektrotehniku, informatiku i telekomunikaciju je da sve što je nejasno razjasni te da točno transkribira sadržaj tajnih snimaka.

No Palavra, prema stavu suda, to nije napravio baš najbolje, pa je tako u obrazloženju odluke zašto Palavri neće isplatiti traženi iznos, osim što ga smatra prevelikim, sudac Mladen Žeravica naveo i da je u nalazu i mišljenju bilo "značajnih nedostataka i propusta koji su morali biti otklonjeni na raspravi".

- Vještak je sudjelovao na raspravama 24. veljače 2026., koja je ukupno trajala šest sati te na raspravi 26. veljače 2026. koja je ukupno trajala četiri sata. Međutim, zadatak mu je bio da obradi 44 snimke razgovora u trajanju od 6,6 sati audio zapisa i izradi prijepis, a u tom nalazu i mišljenju bilo je znatnih propusta i nedostataka koji su morali biti otklonjeni tijekom rasprave - obrazložio je sudac Žeravica.

Sudac Žeravica je obrazložio i da sud smatra da je iznos koji vještak traži za svoje usluge protivan cjeniku o naknadi i nagradi stalnih sudskih vještaka, a navedeno je i kako sud smatra da je vještak za izradu jednog relativno jednostavnog vještačenja i izradu prijepisa zatražio "doista prevelik iznos koji je izvan cjenika naknada i nagrada stalnih sudskih vještaka iz navedenog Pravilnika".

Odluka suda nije konačna jer Palavra ima pravo žalbe