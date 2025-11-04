Naši Portali
TRAGEDIJA NA ODMORU

Divovski stršljenovi ubili oca i sina, napali ih na ziplineu: 'Cijela tijela bila su im prekrivena, bilo je vrlo bolno'

VL
Autor
Ana Trgovac
04.11.2025.
u 09:07

Nakon njihove smrti, eko park — koji nudi luksuzno kampiranje i avanturistička iskustva — opisao je incident kao događaj bez presedana

Ravnatelj elitne privatne škole i njegov sin tinejdžer preminuli su nakon napada divovskih azijskih stršljena tijekom odmora u popularnom odmaralištu. Daniela Owena (47) i njegova 15-godišnja sina Coopera stršljeni su uboli stotinjak puta dok su se spuštali zip-lineom na rijeci Mekong u Laosu, priopćile su lokalne vlasti. Nakon uboda hitno su prevezeni u obližnju bolnicu. "Cijela su im tijela bila prekrivena crvenim mrljama. Bilo je vrlo, vrlo bolno. Puno uboda, više od stotinu, po cijelom tijelu", rekao je Phanomsay Phakan, liječnik u klinici Phakan Arocavet.

Nakon njihove smrti, eko park — koji nudi luksuzno kampiranje i avanturistička iskustva — opisao je incident kao događaj bez presedana. "Green Jungle Park izražava najdublje sućut obitelji i prijateljima Daniela i Coopera Owena. Nakon ovog incidenta, prošli smo sve postojeće procedure", rekao je glasnogovornik.

Dan Owen, rodom iz Idaha u SAD-u, bio je ravnatelj Quality Schools International u Vijetnamu. Godinama je živio u inozemstvu sa suprugom i sinom. "Duboko smo ožalošćeni iznenadnom smrću Dana Owena, ravnatelja QSI International School of Haiphong, i njegovog sina Coopera", stoji u priopćenju škole. 

Ključne riječi
smrt azijski stršljen

