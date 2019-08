Duševni bolesnici pod posebnom paskom policije

Promjene zdravstvenog stanja

Obrazac koji liječnik mora popuniti da bi obavijestio o promjeni zdravstvenog stanja pacijenta koja bi mogla utjecati na njegovu sposobnost rukovanja vozilom ili oružjem odnedavno se donekle promijenio.

– Prije se u tom obrascu nije tražila dijagnoza pacijenta koja je dovela do promijenjenog zdravstvenog stanja. To je značilo da je pacijent mogao biti poslan na ponovljeni pregled koji možda, teoretski, i ne bi utvrdio to novonastalo stanje. Sada se, međutim, traži i dijagnoza – otkrila nam je dr. Nataša Stanišić.