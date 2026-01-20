Trump optužio Britaniju za 'veliki idiotizam', brzo mu je stigao odgovor: 'Sporazum je već potpisan'

"Ovo je veliki idiotizam ", izjavio je predsjednik Donald Trump komentirajući britanski sporazum o ustupanju suvereniteta nad otokom Diego Garcia Mauricijusu, piše BBC. Američki predsjednik je na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio kako je ovo "čin potpune slabosti" i još jedan razlog zašto SAD mora imati Grenland. Inače, na otoku Diego Garcia nalazi se strateški važna američko-britanska zračna baza u Indijskom oceanu. Prošle godine su Velika Britanija i Mauricijus potpisali sporazum o prijenosu suvereniteta nad otocima Chagos na Mauricijus, a Britaniji je dopušteno da zadrži kontrolu nad zračnom bazom na temelju dugoročnog najma.

Američka administracija je prvobitno podržala potpisivanje ovog sporazuma i pohvalila je napore za osiguranje dugoročnog rada zajedničke vojne baze. Sklapanje britanskog sporazuma s Mauricijusom bilo je odgođeno nakon Trumpove inauguracije u siječnju 2925. godine, zato što je London htio dati novoj administraciji vremena da ispita detalje plana. "Šokantno, naš ‘briljantni‘ saveznik u NATO-u, Ujedinjeno Kraljevstvo, trenutno planira predati otok Diego Garcia, lokaciju vitalne američke vojne baze, Mauricijusu, i to BEZ IKAKVOG RAZLOGA", stoji u Trumpovoj objavi.

Britanska vlada odgovorila je na oštre kritike američkog predsjednika, poručivši kako Ujedinjeno Kraljevstvo nikada neće kompromitirati svoju nacionalnu sigurnost. Glasnogovornik vlade objasnio je da su britanske vlasti morale djelovati jer je baza na otoku Diego Garcia bila pod izravnom prijetnjom sudskih odluka. Kako je rekao, te su odluke potkopavale britansku poziciju i mogle su u budućnosti spriječiti planirano funkcioniranje baze. "Doneseni sporazum osigurava operacije zajedničke baze SAD-a i UK-a na otoku Diego Garcia za generacije koje dolaze“, istaknuo je glasnogovornik u službenoj reakciji.

On je dodao da su ovaj dogovor javno pozdravili Sjedinjene Države, Australija i svi ostali saveznici iz kruga "Five Eyes“, kao i ključni međunarodni partneri među kojima su Indija, Japan i Južna Koreja.Trump je rekao da nema sumnje kako su Rusija i Kina primijetile ovaj potez. Glavni tajnik premijera i član užeg kruga britanske vlade Darren Jones izjavio je u utorak da je sporazum najbolja opcija za vojnu bazu, omogućujući joj da djeluje sljedećih 100 godina. "Sporazum je već potpisan", rekao je te je dodao kako se to sada ne može promijeniti.

Čelnica britanskih konzervativaca Kemi Badenoch kaže kako se slaže s kritikama Donalda Trumpa koje je uputio vladi Keira Starmera zbog odluke o predaji otočja Chagos. Badenoch je bila vrlo oštra u svojoj ocjeni te je poručila da plaćanje za predaju otočja nije samo čin gluposti, već potpuno samouništenje. "Bila sam jasna i, nažalost, u ovom je pitanju predsjednik Trump u pravu. Plan Keira Starmera da pokloni otočje Chagos užasna je politika koja slabi sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva i odbacuje naš suvereni teritorij“, izjavila je Badenoch. Dodala je kako takav potez čini Britaniju i njezine NATO saveznike slabijima pred neprijateljima.

Čelnica oporbe također je otkrila da se sastala s predsjednikom Zastupničkog doma SAD-a, Mikeom Johnsonom, koji dijeli njezino mišljenje. Istaknula je kako su interesi Britanije i Amerike usklađeni te je pozvala premijera Starmera da promijeni smjer po pitanju Chagosa. Na kraju je dodala kako konzervativci istovremeno pozivaju predsjednika Trumpa da još jednom razmotri i svoju namjeru oko preuzimanja Grenlanda.