PODACI DZS-a

Ovo je nova prosječna plaća u Hrvatskoj

Novčanice i kovanice eura i centi
Caro / Bastian
VL
Autor
Mario Mrazović/Hina
20.01.2026.
u 12:07

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za studeni 2025. iznosila je 9,17 eura, što je u odnosu na listopad iste godine više za 15,9 posto, a u odnosu na studeni 2024. za 14,8 posto, podaci su DZS-a.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Hrvatskoj iznosila je za studeni prošle godine 1.498 eura, što je na godišnjoj razini nominalno više za 9,7, a realno za 5,7 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) objavljeni u utorak. U odnosu na plaću za listopad 2025. godine, prosječna neto plaća za studeni bila je nominalno viša za 1,9, a realno za 1,3 posto. Najviša prosječna mjesečna neto plaća isplaćena je u djelatnosti zračnog prijevoza, u iznosu od 2.315 eura, a najniža u proizvodnji odjeće, 967 eura.

Prema izvješću DZS-a, medijalna neto plaća za studeni iznosila je 1.278 eura, što znači da je polovina zaposlenih imala manje, a polovina više od toga iznosa. U odnosu na listopad prošle godine, medijalna plaća u studenom bila je niža za 0,2 posto, a za 10 posto viša u odnosu na 11. mjesec prethodne godine. Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za studeni iznosila je 2.093 eura, što je u odnosu na listopad 2025. nominalno više za 2,3, a realno za 1,7 posto.

Na godišnjoj je razini prosječna bruto plaća nominalno bila viša za 10,2 posto, a realno za 6,2 posto. Kao i kod neto plaća, najviša prosječna mjesečna bruto plaća za studeni 2025. bila je u zračnom prijevozu, 3.370 eura, a najniža u proizvodnji odjeće, 1.277 eura.

Za razdoblje od siječnja do studenog 2025. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama iznosila je 1.445 eura, što je u odnosu na isto razdoblje 2024. nominalno više za 10, a realno za 6,1 posto. Istovremeno je prosječna mjesečna bruto plaća iznosila 2.010 eura, što je u odnosu na isto razdoblje godinu ranije nominalno više za 10,7 a realno za 6,8 posto.

U studenom 2025. bilo je prosječno 158 plaćenih sati, što je u odnosu na listopad prošle godine manje za 12,7 posto. Najveći broj plaćenih sati bio je u vodenom prijevozu (173), a najmanji u djelatnosti usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika (142).

Ključne riječi
studeni 2012. neto plaća

RO
romobil
13:02 20.01.2026.

Kolika bi bila da nema europskog novca?

