Novi politički i vojni vrtlog u Siriji eskalira dok kurdske snage i Damask ne uspijevaju postići dogovor, a Turska pruža vojnu potporu vladinim snagama protiv Kurda. Nakon telefonskog razgovora s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, sirijski predsjednik Ahmed al-Sharaa odustao je od pregovora o integraciji kurdskih jedinica u sirijsku vojsku i sada zahtijeva njihovu predaju. Istodobno, 120 terorista Islamske države (ISIL) pobjeglo je iz zatvora pod kontrolom kurdskih snaga, dodatno destabilizirajući područje i ugrožavajući sigurnost sjeveroistočne Sirije, potičući nove prosvjede i pozive na opću mobilizaciju kurdskih jedinica kako bi se zaštitila regija Rojava. Cijela situacija odražava rastuću kompleksnost sukoba u Siriji, u kojem regionalni akteri koriste političke i vojne manevarske strategije, a međunarodna zajednica ostaje ograničeno angažirana.

Napetosti na sjeveroistoku Sirije ostaju izrazito visoke nakon sukoba između vladine vojske i Sirijskih demokratskih snaga (SDF). Kurdski dužnosnici izvijestili su da sastanak između predsjednika Al-Sharaa i zapovjednika SDF-a Mazlouma Abdija u Damasku nije donio nikakav sporazum. Abdul Karim Omar, predstavnik kurdske samouprave, potvrdio je da su pregovori o mehanizmu za provedbu prekida vatre „potpuno propali“. Vrhovni zapovjednik Narodnih obrambenih snaga (HPG), vojnog krila Radničke stranke Kurdistana (PKK), Murat Karayılan, izjavio je da će njegove snage braniti Rojavu pod svaku cijenu i da opća mobilizacija „tiče cijelog Kurdistana“. Karayılan je optužio Tursku, Hayat Tahrir al-Sham i ISIL za zavjeru radi pokretanja koordiniranih napada, naglašavajući da je prijetnja regionalnoj stabilnosti višestruka i planirana.

Gradovi diljem Kurdistana u utorak su svjedočili raširenim prosvjedima protiv vojnih napada vlade u Damasku. Prosvjednici su zahtijevali prekid operacija i pozvali međunarodnu zajednicu da intervenira kako bi spriječila ono što nazivaju pokušajima etničkog čišćenja Kurda. Autonomna uprava sjeverne i istočne Sirije prethodnog je dana najavila opću mobilizaciju, pozivajući kurdsku mladež da brani regiju, dok se na ulicama jačaju patrole i vojne jedinice, što signalizira potencijal za eskalaciju sukoba i širu regionalnu krizu.

Situaciju dodatno komplicira bijeg 120 pripadnika ISIl-a iz zatvora u al-Shaddadiju, pokrajina Hasakah, što stvara ozbiljnu sigurnosnu prijetnju. Ovaj incident pokazuje kako sukobi između lokalnih i regionalnih snaga otvaraju prostor za povratak ekstremističkih elemenata i destabilizaciju šire regije.

Sve ove dinamike ilustriraju složenost sirijskog sukoba, gdje geopolitički interesi regionalnih sila – Turske, Rusije i SAD-a – direktno utječu na sigurnost lokalnog stanovništva. Kurdske jedinice su primorane balansirati između političkih pregovora i vojne strategije, dok vlada Damaska koristi svaki trenutak slabosti za konsolidaciju kontrole nad teritorijima u sjeveroistočnoj Siriji. Bijeg pripadnika ISIL-a, otvoreni sukobi s vladinim snagama i prosvjedi u Kurdistanu čine situaciju iznimno napetom, a perspektiva dugotrajnog mira u regiji i dalje daleka.

Tako se stvara složena i opasna slika Sirije u kojoj lokalne i međunarodne sile igraju svoje strateške igre, dok kurdski civili i vojnici stoje na prvoj crti obrane. Sukobi, bijeg ekstremista i napadi vlade dodatno destabiliziraju regiju, dok međunarodna zajednica promatra iz daljine. Sirijski sukob tako ostaje jedan od najnestabilnijih vojno-političkih prostora na Bliskom istoku, u kojem humanitarne, političke i sigurnosne dimenzije neprestano eskaliraju.

Bivši terorist, a sada predsjednik Sirije Al-Sharaa, u međuvremenu je postao ljubimac Zapada. U Bijeloj kući primio ga je američki predsjednik Donald Trump, ugostio ga je i francuski predsjednik Emmanuel Macron u Parizu. Njemački kancelar Friedrich Merz otkazao je gostoprimstvo Al-Sharai u ponedjeljak, u zdanji tren, zbog napada na kurdske snage. Al-Sharaa je već bio na ukrcaju na zrakoplov za Berlin, ali je posjet otkazan.