Pacijent prijetio liječnici: Bolje da vas nema ostanem li bez vozačke!

Uz sve više posla, razne obveze, ali i činjenicu da nam je bez njih svima nezamisliv normalan život, liječnici širom Hrvatske sve se češće suočavaju s raznim neugodnim situacijama. Naime, svako malo može se čuti kako je neki liječnik na radnom mjestu, dok je radio s pacijentima, od nekih od njih doživljavao otvorene prijetnje. Posljednji takav slučaj zabilježen je u prošli petak kada je pacijent iz Orahovice došao bijesan u ordinaciju svoje obiteljske liječnice te je liječniku, koji je mijenjao njegovu liječnicu, otvoreno prijetio.

On je liječniku koji je mijenjao dr. Marijanu Peček-Vidaković poručio da joj je bolje da je nema ako on ostane bez vozačke dozvole. Razlog je tome što je spomenuta liječnica sukladno Zakonu o sigurnosti prometa motornim vozilima MUP-u prijavila promjenu njegova zdravstvenog stanja što bi u konačnici moglo značiti i da će pacijent ostati bez vozačke dozvole.

Poslije napada stres

– Najveći dio pacijenata je super i s njima se može lijepo raditi i razgovarati. Što god im kažete, oni to poslušaju, normalno razgovaraju, surađuju… Međutim, svatko od nas ima nekoliko pacijenata za koje znamo, čim ih vidimo, da će biti problema i, iskreno, ne volimo kada dolaze. Međutim, ne možemo ih odbiti. To su osobe s kojima je nemoguće razgovarati i koje često otvoreno prijete. Mislim da gotovo nema liječnika koji nije imao takvih neugodnih iskustava, a najveći dio njih ostao je nepoznat i nije prijavljen. To je i greška svih nas, ali tako je – rekla nam je jedna vukovarska liječnica koja smatra da se neke stvari moraju hitno napraviti radi osiguravanja njihova normalnog rada.

Ističe i kako poslije dolaska takvog pacijenta ona više ne može normalno raditi jer bude pod stresom što i ostali pacijenti zasigurno primijete.

Iz Hrvatske liječničke komore, komentirajući ovaj najnoviji slučaj, podsjetili su kako je početkom ove godine na snagu stupio zakon po kojem je prisila prema liječniku kao službenoj osobi kazneno djelo, a ne prekršaj kao do tada. I oni navode kako ima liječnika koji ne prijavljuju prijetnje i druge nemile događaje koje doživljavaju od pacijenata.

Trebaju im zaštitari

– Ta promjena zakona kratko je na snazi pa je za sada teško govoriti o njenim rezultatima – rekli su nam iz Hrvatske liječničke komore dodajući da su u više navrata govorili kako bi u liječničkim ustanovama s hitnim prijmom bilo dobro da postoje zaštitari koji bi liječnicima ulijevali sigurnost.

Hrvatskoj javnosti poznat je i slučaj iz srpnja ove godine kada je vozač, koji je bio pod utjecajem droga, svojim vozilom naletio na naplatnim kućicama na vozilo tročlane obitelji.

Desetak dana kasnije obiteljska liječnica muškarca koji je skrivio tu prometnu nesreću dobila je nalog za pretragu ordinacije, a onda je kažnjena i novčanom kaznom u iznosu od 5000 kuna jer nije prijavila pacijenta MUP-u.

Liječnik Zrinko Karlović o nelogičnostima i problemima oko izvješćivanja policije o zdravstvenom stanju pacijenta