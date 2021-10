Nova odgoda otkrila: I prije početka Popisa stanovništva bio je manjak popisivača

Popis stanovništva, kućanstava i stanova, koji je trebao biti završen danas, ponovno se produljuje, sada do 14. studenog, jer nisu popisane sve popisne jedince. Tu je odluku na jučerašnjoj sjednici Vlade priopćio premijer rekavši da se, s obzirom na okolnosti epidemije te činjenicu da popisivači nailaze na određene teškoće na terenu, popis stanovništva produljuje do 14. studenog.

Iako se u prvoj digitalnoj fazi popisa do 27. rujna samopopisalo više od 1,637 milijuna građana, prvo je Državni zavod za statistiku morao produljiti drugu terensku fazu popisa, koja je trebala trajati do 17. listopada, do 29. listopada za cijelu zemlju, a sada je popis ponovno produljen jer nisu popisani svi stanovnici, kućanstva i stanovi.

Nije samo pandemija, zbog koje je gotovo 8000 popisivača trebalo imati COVID potvrde, utjecala na odustajanje dijela popisivača, među kojima ih je polovica bila mlađa od 25 godina, nego je i prije početka popisa bio manjak popisivača. Primjerice, u priobalnim županijama bilo je manje zainteresiranih za taj posao. Prijave za popisivače bile su još otvorene početkom rujna, uoči popisa, što je ukazivalo na to da nema dovoljno popisivača koji su trebali biti informatički pismeni i imati završenu srednju školu.

Kako su se u medijima pojavile informacije da su pojedini popisivači posljednjih dana u utrci s vremenom počeli ljude popisivati telefonski, iz DZS-a su nam odgovorili: “Državni zavod za statistiku nije donio odluku o popisivanju putem telefona, niti su takve upute dane popisivačima. Popis stanovništva na terenu se provodi putem intervjua licem u lice sa stanovništvom – uz pomoć prijenosnih računala. Ne bojimo se da će pojedinačni slučaj dovesti u pitanje vjerodostojnost Popisa stanovništva 2021.”

Iz DZS-a ponavljaju da je Vlada odlučila produljiti terensko popisivanje zbog specifičnih epidemioloških okolnosti u kojima se popis provodi zbog procjene da do 29. listopada, neće biti popisane sve popisne jedinice. Nakon popisa saznat ćemo je li Hrvatska pala ispod 4 milijuna stanovnika, kakav je sastav stanovništva po dobi, obrazovnim, migracijskim, ekonomskim obilježjima, narodnosti, vjeri, materinskom jeziku, koji su glavni izvori prihoda građana, u kakvim stanovima i kućama žive... Bit će popisani samci, (izvan)bračni parovi, razvedeni, udovci, broj djece u kućanstvima, ali i prvi put (ne)formalna životna partnerstva. Prema konceptu uobičajenog mjesta stanovanja u popis stanovnika ulaze svi građani koji su uoči referentnog trenutka (31. kolovoza 2021.) živjeli u mjestu stanovanja godinu dana ili došli u mjesto stanovanja s namjerom da u njemu ostanu godinu dana.

