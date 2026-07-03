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TRENUTAK KOJI ĆE PAMTITI

Kakva sreća! Čekao je let kao i svi drugi, a kući otišao bogatiji za više od 3 milijuna dolara

Pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
03.07.2026.
u 10:22

Za razliku od većine svjetskih zračnih luka, terminali u Las Vegasu opremljeni su brojnim automatima za igre na sreću, pa putnici često vrijeme do polaska provode upravo uz njih. Ovoga puta jedan od njih pogodio je glavni dobitak na automatu 'Wheel of Fortune'

Ono što je trebalo biti tek kratko čekanje prije ukrcaja na zrakoplov pretvorilo se u trenutak koji će jedan putnik pamtiti cijeli život. U međunarodnoj zračnoj luci Harry Reid u Las Vegasu odlučio je iskoristiti nekoliko slobodnih minuta i okušati sreću na automatu za igre na sreću. Ulog od svega deset dolara donio mu je jackpot veći od 3,3 milijuna dolara, javlja Fenix magazin.

Za razliku od većine svjetskih zračnih luka, terminali u Las Vegasu opremljeni su brojnim automatima za igre na sreću, pa putnici često vrijeme do polaska provode upravo uz njih. Ovoga puta jedan od njih pogodio je glavni dobitak na automatu 'Wheel of Fortune'.

Tvrtka International Game Technology (IGT), koja upravlja automatima u zračnoj luci, objavila je da je sretni dobitnik muškarac predstavljen samo imenom Anthony, dok njegov puni identitet nije otkriven. Ovo nije prvi put da je netko osvojio veliki novčani iznos upravo u zračnoj luci Harry Reid. Tijekom prošle godine jedan je putnik kući otišao bogatiji za 1,8 milijuna dolara, dok je drugi, uz ulog od svega 1,25 dolara, osvojio više od 348.000 dolara.

Ipak, osvojeni milijuni ne završavaju u cijelosti na računu dobitnika. U Sjedinjenim Američkim Državama na dobitke od igara na sreću veće od 5.000 dolara automatski se obračunava savezna porezna obveza. S druge strane, savezna država Nevada ne naplaćuje porez na dohodak ni poseban porez na dobitke ostvarene igrama na sreću.

Iako ovakvi slučajevi redovito privuku pozornost javnosti, stručnjaci podsjećaju da su milijunski dobici iznimka, a ne pravilo. Za svakog sretnog dobitnika postoje tisuće igrača koji ostanu bez uloženog novca, zbog čega ovakve priče ne treba promatrati kao poticaj za kockanje, već kao iznimno rijetke događaje.
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Ključne riječi
zračna luka milijuni dobitak

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