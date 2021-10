Neki im nude alkohol, drugi se čude što su došli: 'Najgore mi je bilo s bakom posvađanom s pola sela'

Gotovo 8000 popisivača izašlo je početkom prošlog tjedna na teren provesti drugu fazu Popisa stanovništva, kućanstava i stanova. Oni popisuju sve popisne jedinice koje se nisu samopopisale, a posao bi, ako sve prođe po planu, trebali obavljati do 17. listopada. Svoje iskustvo sa dosadašnjim provođenjem popisa ispričalo nam je troje popisivača, a otkrili su i glavne probleme s kojima se susreću.

Svatko od popisivača ima pristup samo svom popisnom krugu koje je označeno bojama i tako mogu vidjeti koja je kuća popisana, a koja nije. Šest sati dnevno je prosjek jer više od toga postaje prenaporno, a najbolje je dan prije ili to jutro napraviti plan kojeg se drže tijekom dana. Popisivačica koja "operira" na području Novog Marofa uvijek ostavi auto u blizini i kreće u akciju.

- Dnevno napravim do osam tisuća koraka i mislim da je to okej. Ako nekog nema doma onda ostavimo ceduljicu da nam se jave kad mogu, samo što sam ja tek kasnije shvatila da sam ja dobila područje na kojem su većinom vikendice pa to onda nema smisla - govori nam popisivačica koja je za takve slučajeve našla alternativu.

- Kada vidim da je riječ o vikendici onda pokušam odokativno procijeniti imaju li spojenu vodu i struju, a za prostorije provirim kroz prozor pa napišem okvirno. Često mi pomognu i susjedi koji znaju čija je to kuća - odgovara nam popisivačica.

28.09.2021., Zagreb - Nakoni dva tjedna samopopisivanja danas je pocelo terensko popisivanje kao zavrsna faza Popisa stanovnistva 2021. godine.

Zasad ima samo pozitivna iskustva, govori nam, a često joj nude sokove, hranu, pa čak i alkohol.

- Najgora situacija mi je bila s jednom bakom koja se posvađala s pola sela pa je bilo jako dramatično. Cijelo vrijeme je skretala s teme i pričala da joj susjedi kradu ključeve, a kasnije su mi oni pak rekli da ih ona gubi. Sve je trajalo oko pola sata, iako mi inače treba manje od 10 minuta da popišem umirovljenike jer ne moram navoditi sve one podatke koje moram kod zaposlenih - priča.

Sustav svako malo padne

- Inače su svi pristojni, najnormalnije odgovaraju na pitanja. S obzirom da nisam društven tip osobe, ovo mi se zapravo jako sviđa, veći problem je u administraciji - nadodaje popisivačica, a mi ju pitamo zašto.

- Sustav mi ne radi od nedjelje. Prvo sam mislila da je problem u prenapučenosti sustava jer je vikend pa je većina popisivača na terenu, ali se nastavilo i kroz cijeli tjedan. Kasnije sam shvatila da više ljudi iz mog kruga ima ovaj problem, čak ni moja kontrolorka ne može pristupiti. Rekli su nam da pošaljemo mail i prijavimo kvar, no zasad smo dobili samo automatske odgovore - priča nam mlada popisivačica te otkriva koje bi moglo biti rješenje.

- Vjerujem da će se rok za popisivanje produžiti jer ako se sustav ne pokrene do sutra, sumnjam da ću sve stići do idućeg tjedna. Razmatramo i opciju da krenemo ručno popisivati pa onda ponovno kasnije te podatke upišemo u sustav, a ako se rok ne produži, možda će nam netko tko je gotov sa svojim poslom i doskočiti u pomoć - odgovara nam.

Problema sa sustavom imala je i popisivačica koja radi na istočnom dijelu Donjeg grada u Zagrebu.

- Organizacija popisa je diskutabilna. Mislim da je dobra, ali naravno uvijek može biti i bolja. Zbog tehničkih razloga, sustav svako malo padne pa nam nadređeni kontrolori ne mogu u potrebnom trenutku pomoći, ali se takvi problemi brzo riješe - kazala nam je te pojasnila da su popisivači podijeljeni u grupe od 10 osoba koje nadzire jedan kontrolor.

Kako prepoznati popisivače stanovništva koji izlaze na teren?

- U tom je smislu organizacija dobra, komunikacija s mojom kontrolorkom je super, djevojka je jako ljubazna i brza u odgovaranju na naše upite, koji su u prvim danima bili jako česti zbog početka prilagodbe i uhodavanja u sam posao. Mislim da svaki popisivač ima realan broj kućanstava - navela je. Kaže kako ona ima 22 adrese koja mora obići, slično kao i drugi popisivači iz njezine grupe.

- To je za ova tri tjedna možda naizgled malo, ali sasvim je realno i izvedivo - navodi popisivačica dodajući kako postoji mogućnost dodatnih adresa ukoliko netko uspije popisati ove već dodijeljene.

Njezino je iskustvo u posljednjih tjedan i pol dana, koliko već traje druga faza popisa, pretežito pozitivno.

- Dolazila sam kod ljudi koji su bili čak i začuđeni što sam i došla, ali dobro, čim kažem zašto sam tu, prihvate to makar i negodovali. Građani su većinom bili susretljivi i pristojni, nisam imala nekih značajnijih neugodnih situacija. Jedino što su mi se neki ljudi znali iščuđavati na pitanja iz popisnog upitnika, ali im onda ja volim odmah reći da ja nemam veze sa sastavljanjem pitanja i da ja samo radim ovaj posao kako bih zaradila koju kunu nakon čega nastavljamo u malo mirnijem ozračju - priča nam.

S obzirom na to da je COVID potvrda bila nužna za dobivanje posla, popisivačica iz Zagreba kaže nam kako joj to nije bio problem.

- Budući da sam se ja cijepila još ljetos, to mi nije predstavljalo problem, ali značajan broj popisivača je "odustao" od posla zbog toga. Svoju potvrdu sam dužna nositi sa sobom i dužna sam ju i pokazati ljudima na upit, što mi je skroz okej, s obzirom na to da ipak moram ulaziti ljudima u stanove, a to su uglavnom stariji ljudi jer su mlađi većinom bili elektronski popisani. Jedna me gospođa samo tražila da joj pokažem potvrdu - navodi.

Posao je dinamičan i zanimljiv

Kao veliku prednost istaknula je samopopisivanje jer ono popisivačima znatno ubrzava cijeli proces. Kako kaže, dosta je ljudi na njezinom području iskoristilo tu opciju.

01.09.2021., Sibenik - U Hrvatskoj je pocelo terensko popisivanje stanovnistva. Na teren izlaze popisivaci koji ce popisivanje provoditi do 17. listopada.

Iako samopopisivanje olakšava posao, popisivač Kristijan Jakšić, koji obilazi područje Trešnjevka jug, istaknuo je druge probleme s kojima se susreće.

- Najneugodnije su mi situacije jedino one kada ljudi nemaju zvono na vratima ni pred ogradom pa kucam na vrata pa ne čuju i onda se moram derati ispred kuće. Uglavnom nemam problema s administracijom, jedino kad imam problema je kada mi ne sortira ulice prema rednim brojevima nego ih nasumično stavi, a nekad imam problem da se završi popisnica, ali uglavnom je sustav u redu - kazao je, no tvrdi kako je inače posao dinamičan i zanimljiv.

- Ljudi su vrlo ljubazni, uglavnom se sprijateljim s njima. Pričaju neke dogodovštine iz svog života pa ja popričam s njima usput, ali kad završim presiječem razgovor i idem dalje. Zanimljiv je posao i dinamičan, nije monoton tako da bih definitivno ponovio - kaže Kristijan koji na terenu provodi oko tri ili četiri sata nekoliko puta tjedno.

