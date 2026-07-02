Vjenčanja nikad skuplja, a cijena stolice vrtoglavo raste: Ipak, u jednom dijelu Hrvatske može se proći znatno jeftinije

Sezona vjenčanja sve je skuplja, a mnogim mladencima organizacija velikog dana postaje ozbiljan financijski izazov. Osim cijena sala, hrane, glazbe, odjeće i dekoracije, sve veći problem postaju i krađe tijekom svadbenih slavlja. O tome su za Dnevnik Nove TV govorili mladenci i stručnjaci iz svadbene industrije. Među njima su Lovro i Karmela, mladi par koji se vjenčao u lipnju. I sami su, kažu, bili svjesni koliko troškovi vjenčanja mogu narasti. "Svadba nas je koštala između nekih 20 i 25 tisuća eura, to obuhvaća sve troškove i to je neka cijena koju smo i planirali, između 20 i 30 tisuća eura", rekao je Lovro iz Kerestinca. Takvi iznosi, čini se, više nisu rijetkost. Kako doznaje Nova TV od vlasnika svadbenih sala u Zagrebu, u posljednjih šest godina cijena stolice porasla je gotovo 70 posto.

"Dvojaki su razlozi zašto su cijene svadbene stolice porasle. Prvi i glavni je inflacija, cijene hrane i namirnica su poskupjele, a drugi razlog je cijena radne snage i sezonske emigracije radne snage s kontinenta na obalu", rekla je organizatorica vjenčanja Matea Dobrilović Šarić. Zbog visokih cijena sve više parova razmatra i povoljnije lokacije za svadbu, a među najisplativijima se ističe Slavonija. "Cijene u Slavoniji su nekakvih 20 do 30 posto niže. Početna cijena u Zagrebu je 100 eura po stolici, u Slavoniji je to od 70 eura naviše. Cijena stolice nije samo hrana, treba uračunati i ostale troškove poput dekoracije, hrane, glazbe, vjenčanice, make-upa i outfita", objasnila je Dobrilović Šarić.

Lovro i Karmela kažu da su troškove planirali unaprijed pa ih, barem što se organizacije tiče, ništa nije posebno iznenadilo. Za veliki dan pripremali su se dvije godine. Računali su na troškove odijela, vjenčanice, benda i prostora, no priznaju da je uz današnje cijene teško sve iznijeti bez pomoći obitelji. "Planirali smo dvije godine unazad i većinu toga smo sami otplatili, ali su nam ipak nešto i roditelji pomogli", rekla je Karmela. Dok mladenci zbrajaju troškove organizacije, gosti se sve češće pitaju koliko novca staviti u kuvertu. Na pitanje Nove TV koliko bi dao za svadbu bliskog prijatelja, Eugen iz Samobora odgovorio je da bi dao oko 250 eura.

"Mislim, ispod 200-tinjak eura po osobi, ne idemo ispod toga uglavnom", rekla je Antonela iz Samobora. No upravo su kuverte postale i meta lopova. Krađe tijekom svadbenih slavlja sve su češće, a lopovi provaljuju i u automobile mladenaca. Takvo iskustvo imali su i Lovro i Karmela. "Imamo sreću da auti nisu nastradali i da dokumenti nisu uzeti, nego samo novac", rekao je Lovro. Kako je ispričao, ukradeno im je između tri i četiri tisuće eura, novac koji su mogli iskoristiti za medeni mjesec.