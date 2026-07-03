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NAORUŽAJTE SE STRPLJENJEM

Kolaps na ulazu u Zagreb: Kolona duga pet kilometara, promet usporila i nesreća

Zagreb: Gužve na nadvožnjaku u Sesvetama
Josip Mikacic/PIXSELL
VL
Autor
Mario Vrandečić/Hina
03.07.2026.
u 08:01

Zbog prometne nesreće na autocesti A4 Goričan-Zagreb ﻿kod čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat

 Na autocesti A4 Goričan-Zagreb ﻿između čvorova Popovec i Sesvete (Kraljevečki Novaki) ﻿u smjeru Zagreba, kolona je ﻿u zoni radova duga oko pet kilometara i raste, a promet je dodatno usporen zbog prometne nesreće kod čvora Popovec, izvijestio je u petak ujutro Hrvatski autoklub (HAK). Zbog prometne nesreće na autocesti A4 Goričan-Zagreb ﻿kod čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.

Zbog bure u priobalju na snazi je zabrana prometa na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja za vozila s prikolicama i autobuse na kat, a između Senja i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana i za dostavna vozila te vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Mogući su i odroni. Za sve skupine vozila otvoreni su: autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, A6 Rijeka-Zagreb, A7 Rijeka istok-Šmrika, državna cesta Križišće-čvor Križišće i Krčki most.

Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama. Zastoji su povremeno u zonama radova. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog vjetra u prekidu su: ﻿﻿katamaranska linija K﻿raljevica-Crikvenica-Senj-Baška-Lopar-Rab-Lun te brodska linija Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ.

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Ključne riječi
zagrebačka obilaznica promet gužve HAK

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