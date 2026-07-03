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BIVŠI MINISTAR FINANCIJA

Zdravko Marić preuzeo novu funkciju: Evo gdje nastavlja karijeru

Zagreb: Nasmijani Zdravko Marić dolazi na sjednicu Vlade RH koja se održava u NSK
Davorin Visnjic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
03.07.2026.
u 10:05

Dosadašnji predsjednik Milan Špiček, njegova zamjenica Marija Herman te članica Marica Potnar razriješeni su svojih dužnosti

Bivši ministar financija Zdravko Marić preuzima novu ulogu. Nakon godina u Vladi i privatnom sektoru, imenovan je članom Nadzornog odbora jedne od najvećih hrvatskih građevinskih tvrtki, koja je ovih dana provela značajne promjene u svojoj upravljačkoj strukturi. Prema podacima iz sudskog registra, građevinska tvrtka Kamgrad imenovala je novu Upravu i Nadzorni odbor. Na čelu Uprave i dalje ostaje dosadašnji predsjednik Domagoj Kamenski, dok su za članove imenovani Mirjana Igrec, Hrvoje Patekar i Tomislav Kamenski.

Promjene su provedene i u Nadzornom odboru. Dosadašnji predsjednik Milan Špiček, njegova zamjenica Marija Herman te članica Marica Potnar razriješeni su svojih dužnosti. Kako prenosi Poslovni dnevnik, novi predsjednik Nadzornog odbora postao je vlasnik Kamgrada Dragutin Kamenski, koji je dosad obnašao funkciju prokurista. Za njegova zamjenika imenovan je Neven Staver, dok su novi članovi Nadzornog odbora Dean Pavlak i bivši ministar financija Zdravko Marić.

Marić je funkciju ministra financija preuzeo početkom 2016. godine u Vladi Tihomira Oreškovića, a na toj je poziciji ostao i tijekom mandata premijera Andrej Plenkovića sve do srpnja 2022., kada je podnio ostavku. Tijekom svog mandata bio je jedan od ključnih ljudi za provedbu poreznih reformi, sudjelovao je u procesu uvođenja eura te vodio državne financije u razdoblju pandemije, kada su provedene opsežne mjere pomoći gospodarstvu i očuvanja radnih mjesta.

Prije političke karijere Marić je od 2012. do 2016. godine bio izvršni direktor za strategiju i tržište kapitala u Agrokoru. Nakon odlaska iz Vlade početkom 2023. osnovao je konzultantsku tvrtku Marabiz. Osim novog angažmana u Kamgradu, Marić je danas član nadzornih odbora Erste banke i Kraša, a od listopada 2024. godine obnaša i dužnost predsjednika Hrvatskog teniskog saveza.

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