Svjetski mediji u nevjerici govore o epskom dvoboju Hrvatske: 'Upravo mi se javio bivši sudac...'

Hrvatska nogometna reprezentacija u 16-ini finala Svjetskog prvenstva izgubila je od Portugala u Torontu sa 1-2. Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, poravnao je Cristiano Ronaldo u 68. minuti iz kaznenog udarca, da bi pobjedu Portugalu osigurao Goncalo Ramos u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

Svjetski mediji ispratili su ovaj čudesan dvoboj u kojem smo nažalost izgubili od Portugalaca.

- Euforija zbog pogotka za izjednačenje u posljednjim trenucima utakmice, a onda vam ga oduzmu. Je li je doista dirao? To je jako teško procijeniti. Ne čini mi se da se promijenila putanja ili rotacija lopte. Mislim da je uopće nije dotaknuo - rekao je za BBC bivši nogometaš Matthew Upson.

Mark Chapman voditelj na BBC Oneu je rekao.

- Javio mi se bivši sudac Darren Cann... Bio je u zaleđu u trenutku kada je suigrač posljednji put odigrao loptu. Branič je samo skrenuo loptu, nije je namjerno odigrao, pa zaleđe ostaje na snazi. Snicko 100 posto potvrđuje da je dodirnuo loptu prilikom prebacivanja glavom.

- Ramos zabio kasni pogodak za epski prolazak Portugala protiv Hrvatske - navodi španjolski AS.

- Cristiano i Portugal igraju protiv Španjolske u osmini finala u ludoj utakmici - piše Marca te dodaje kako će se o ovome još dosta pričati zbog sudačkih odluka.

- CR7 i Gonçalo Ramos svladali Hrvatsku, Portugal prošao u osminu finala sa Španjolskom - piše Gazzetta dello Sport te navodi da se ovdje radilo o povijesnom dvoboju na kojem su igrali Modrić i Ronaldo.