VIDEO Luka Modrić: Ono nije penal, ne možeš to suditi u ovakvoj utakmici... Dogodile su se stvari koje su mi nevjerojatne

Hrvatski kapetan Luka Modrić prokomentirao je ispadanje od Portugala (2:1) u 1/16 finala Svjetskog prvenstva.

"U prvom poluvremenu nismo bili na našem najboljem nivou, ali smo u drugom poluvremenu bili fenomenalni. Bila je to jedna od naših boljih utakmica. Mogli smo to prije završiti, ali nismo uspjeli i ispromašivali smo se", rekao je Modrić i dodao:

Modrić nakon Portugala Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Dogodile su se stvari koje su meni nevjerojatne. Teško je sada govoriti, ne želim nešto pogrešno reći. Kod penala se nikad VAR ne bi uključivao da je bilo obrnuto. Kad se VAR uveo sam rekao da se ne sviđa. Poslije se pokazalo da je VAR dobar za neke stvari, ali ga krivo koriste, gleda se selektivno i veličina ekipe. Ako je situacija 200 posto, tada se VAR treba uključiti, ali ako je siva zona nema se što uključivati. Ovo danas nije nikakav penal, nije ga povukao nego da drži i obojica padaju. Ne možeš suditi ovakav penal u ovakvoj utakmici. To me nervira, nećemo se na to vaditi, ali uvijek je na našu štetu. Ali, neću sada o tome, možemo biti ponosni kako smo predstavili Hrvatsku."

Što je sudac rekao kod poništenog gola Hrvatske u posljednjim sekundama?

"Kaže da je dirao loptu, ali smo gledali snimke i videa i to se ne vidi. Po meni to nije zaleđe ako igrač ne dira loptu."

Ronaldo?

"Nije mi rekao ništa posebno, malo smo popričali."

O svojoj budućnosti Luka nije htio, rekao je da će se sve uskoro znati.