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SPRIJEČEN OBRAČUN NA HVARU

S palicama i fantomkama krenuli na dvojicu sezonaca iz Srbije, oglasila se gradonačelnica: 'Predugo šutimo'

Ilustracija policijske intervencije
Zeljko Lukunic/PIXSELL
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
13.06.2026.
u 19:58

Kako je izvijestila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, policajci Policijske postaje Hvar u četvrtak su u poslijepodnevnim satima u blizini jednog hotela u Hvaru uočili dva vozila u kojima se nalazilo ukupno 14 osoba

Četrnaest hrvatskih državljana osumnjičeno je da su organizirali napad na dvojicu sezonskih radnika, državljana Srbije, na Hvaru, a nakon što je policija spriječila planirani obračun, oštro se oglasila i gradonačelnica Supetra Ivana Marković (SDP), poručivši da se više ne može govoriti o 'navijačkom folkloru', nego o nasilju i mržnji.

Kako je izvijestila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, policajci Policijske postaje Hvar u četvrtak su u poslijepodnevnim satima u blizini jednog hotela u Hvaru uočili dva vozila u kojima se nalazilo ukupno 14 osoba. Nakon što su muškarci izašli iz vozila, utvrđen im je identitet te je obavljen pregled tijekom kojeg su pronađeni predmeti pogodni za napad i ozljeđivanje, kao i sredstva za prikrivanje identiteta.

U vozilima su pronađene drvene palice, teleskopska palica i potkape, a sve osobe su uhićene. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je dvanaest osoba, prema prethodnom dogovoru, gliserom doplovilo na Hvar te pristalo u uvalu Stiniva Bruška, desetak kilometara od hotela u kojem su bila smještena dvojica sezonskih radnika iz Srbije koji su bili meta napada. Ondje su ih, prema ranijem dogovoru, dočekala dvojica muškaraca s kombijem i osobnim automobilom kako bi ih prevezli do hotela.

Policija navodi da su osumnjičeni s namjerom fizičkog obračuna prethodno pribavili teleskopsku palicu, drvene palice i fantomke za prikrivanje identiteta. U gliser su se ukrcali na području Trogira i Kaštela.  Na događaj je reagirala i gradonačelnica Supetra Ivana Marković (SDP), koja je na društvenim mrežama poručila kako se više ne radi o navijačkom folkloru. 

'Četrnaest naoružanih protiv dvoje. A koliko su zapravo "hrabri“ govori i činjenica da su se naoružali i pripremili maske koje su trebali navući na glave. Ne radi se više o navijačkom folkloru. Radi se o ponašanju koje zadire u nasilje, netrpeljivost, mržnju i ugrožavanje temeljnih sloboda drugih ljudi. Ali i nas svih. Pred takvim stvarima šutnja nikada nije neutralna. Ona uvijek šalje poruku. A mi već predugo šutimo',  poručila je Marković.
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Ilustracija policijske intervencije
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Ključne riječi
Srbi napad Hvar fantomke palice

Komentara 10

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LO
loraxy
20:24 13.06.2026.

Koliko srba radi i Hrvatskoj, i ja osobno sa tri kolege u par godina kojo su došli direktno iz srbije i nikada niti jedna neugodnost. Ovdje treba istražiti "zašto i koja je povijest dotičnih srba".

KP
Karlovacko pivo
20:47 13.06.2026.

Tosu vam 14 neradnika koji su ljubomorni na ljude koji hoće radit pa dasu neznam odakle

SO
soovls
20:09 13.06.2026.

Nešto fali u ovoj priči. Torcida ne ide u akcije bez razloga. Čuti će se i njihova priča.

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