S palicama i fantomkama krenuli na dvojicu sezonaca iz Srbije, oglasila se gradonačelnica: 'Predugo šutimo'

Četrnaest hrvatskih državljana osumnjičeno je da su organizirali napad na dvojicu sezonskih radnika, državljana Srbije, na Hvaru, a nakon što je policija spriječila planirani obračun, oštro se oglasila i gradonačelnica Supetra Ivana Marković (SDP), poručivši da se više ne može govoriti o 'navijačkom folkloru', nego o nasilju i mržnji.

Kako je izvijestila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, policajci Policijske postaje Hvar u četvrtak su u poslijepodnevnim satima u blizini jednog hotela u Hvaru uočili dva vozila u kojima se nalazilo ukupno 14 osoba. Nakon što su muškarci izašli iz vozila, utvrđen im je identitet te je obavljen pregled tijekom kojeg su pronađeni predmeti pogodni za napad i ozljeđivanje, kao i sredstva za prikrivanje identiteta.

U vozilima su pronađene drvene palice, teleskopska palica i potkape, a sve osobe su uhićene. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je dvanaest osoba, prema prethodnom dogovoru, gliserom doplovilo na Hvar te pristalo u uvalu Stiniva Bruška, desetak kilometara od hotela u kojem su bila smještena dvojica sezonskih radnika iz Srbije koji su bili meta napada. Ondje su ih, prema ranijem dogovoru, dočekala dvojica muškaraca s kombijem i osobnim automobilom kako bi ih prevezli do hotela.

Policija navodi da su osumnjičeni s namjerom fizičkog obračuna prethodno pribavili teleskopsku palicu, drvene palice i fantomke za prikrivanje identiteta. U gliser su se ukrcali na području Trogira i Kaštela. Na događaj je reagirala i gradonačelnica Supetra Ivana Marković (SDP), koja je na društvenim mrežama poručila kako se više ne radi o navijačkom folkloru.

'Četrnaest naoružanih protiv dvoje. A koliko su zapravo "hrabri“ govori i činjenica da su se naoružali i pripremili maske koje su trebali navući na glave. Ne radi se više o navijačkom folkloru. Radi se o ponašanju koje zadire u nasilje, netrpeljivost, mržnju i ugrožavanje temeljnih sloboda drugih ljudi. Ali i nas svih. Pred takvim stvarima šutnja nikada nije neutralna. Ona uvijek šalje poruku. A mi već predugo šutimo', poručila je Marković.