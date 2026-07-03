Incident u vinkovačkoj bolnici: Pacijent (83) fizički napao i ozlijedio dvije medicinske sestre

Ozbiljan incident dogodio se u srijedu u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci gdje je jedan stariji pacijent fizički napao dvije medicinske sestre na Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu. Vijest o tome prvo se proširila društvenim mrežama, no napad je potvrdila i policija.

- Policijska uprava vukovarsko-srijemska je 1. srpnja 2026. godine zaprimila dojavu da je 83-godišnjak u Općoj županijskoj bolnici u Vinkovcima ozlijedio dvije zdravstvene djelatnice. On je hospitaliziran, a kada se stvore uvjeti, provest ćemo kriminalističko istraživanje i utvrditi sve činjenice te ćemo onda detaljnije izvijestiti o događaju - kazao nam je voditelj poslova izvještajne analitike i odnosa s javnošću Dragoslav Živković.

Upit smo poslali i vinkovačkoj bolnici te ćemo odgovor objaviti kada ga zaprimimo. Kako je i zbog čega došlo do napada, nije poznato.