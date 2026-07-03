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POTVRDILA POLICIJA

Incident u vinkovačkoj bolnici: Pacijent (83) fizički napao i ozlijedio dvije medicinske sestre

Vinkovci: Sanacijski upravitelj iz Op?e bolnice tjera udrugu Društvo Naša djeca
Goran Ferbezar/Pixsell
Autor
Karolina Lubina
03.07.2026.
u 16:07

Muškarac je nakon incidenta hospitaliziran, a kada se stvore uvjeti, policija će provesti kriminalističko istraživanje

Ozbiljan incident dogodio se u srijedu u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci gdje je jedan stariji pacijent fizički napao dvije medicinske sestre na Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu. Vijest o tome prvo se proširila društvenim mrežama, no napad je potvrdila i policija.

- Policijska uprava vukovarsko-srijemska je 1. srpnja 2026. godine zaprimila dojavu da je 83-godišnjak u Općoj županijskoj bolnici u Vinkovcima ozlijedio dvije zdravstvene djelatnice. On je hospitaliziran, a kada se stvore uvjeti, provest ćemo kriminalističko istraživanje i utvrditi sve činjenice te ćemo onda detaljnije izvijestiti o događaju - kazao nam je voditelj poslova izvještajne analitike i odnosa s javnošću Dragoslav Živković. 

Upit smo poslali i vinkovačkoj bolnici te ćemo odgovor objaviti kada ga zaprimimo. Kako je i zbog čega došlo do napada, nije poznato. 
Ključne riječi
Opća županijska bolnica Vinkovci medicinske sestre napad Vinkovci

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