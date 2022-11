Došao im pred kuću sa šipkom, prijetio im i tražio povrat nepostojećeg duga

Naoružan šipkom, kako se sumnja, jedan 56-godišnjak je 3. studenoga oko 18 sati došao ispred jedne kuće u Ulici Bernarda Parentina u Poreču. Šipkom je, kako tvrdi policija, potom zaprijetio 73-godišnjaku i 61-godišnjakinji. Tražio ih je da mu vrate, kažu policiji, nepostojeći dug.

Kako im je prijetio da će ih ubiti, netko je pozvao policiju. Policija je došla i uhitila ga, no ni to ga nije smirilo, jer je nastavio prijetiti i u policijskoj postaji. U policiji ne kažu je li prijetio njima ili dvojcu pred čiju je kuću došao sa šipkom. No priopćili su da je kazneno prijavljen zbog iznude i prijetnje.