VIDEO Procurila uznemirujuća snimka dronom brutalnog obračuna napadača s policijom

U pucnjavi na popularnoj plaži Bondi u Sydneyu ubijeno je 10 osoba među kojima je i napadač, izvijestila je policija. Na plaži se održavao događaj povodom židovske proslave Hanuke. Drugi napadač je u kritičnom stanju. Još je najmanje 11 osoba ozlijeđeno, od kojih su dva policajca. Društvenim mrežama širi se uznemirujuća snimka dronom koja prikazuje okršaj policije s napadačima. Jedan je od napadača pogođen hicem nakon što je razmijenio vatru s policijom. Zasad nema potvrde je li snimka autentična.
Još jedna izjava izraelskog PR koja pokazuje što se u stvarnosti dogodilo: Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar oštro je kritizirao australsku vladu nakon smrtonosne pucnjave na događaju povodom blagdana Hanuke u Sydneyju, opisavši ovu tragediju "rezultatom antisemitskog divljanja poo ulicama Australije". "Australska vlada, koja je primila bezbrojne znakove upozorenja, mora se urazumiti! (???)", napisao je šef izraelske diplomacije, prenosi dpa. Podsjetimo i na izjavu izraelskog ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben Gvir koji je povezao napad na Židove na plaži Bondi u Sydneyju s odlukom australske vlade da prizna palestinsku državu. "Antisemitski terorizam ne poznaje granice, ali krv ubijenih je na rukama australske vlade (???), koja je objavila priznanje 'palestinske' države i legitimizirala terorizam protiv Židova", poručio je krajnje desni ministar u izjavi u kojoj je izrazio podršku lokalnoj židovskoj zajednici.