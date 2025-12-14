Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 68
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Pucnjava na plaži u Sydneyu, potvrđeno najmanje 10 mrtvih i više ranjenih
Australski premijer Anthony Albanese izjavio je da su prizori iz Bondija „šokantni i duboko potresni“
Policija kaže da su dvojica napadača "neutralizirana"
Poslušaj
Prijavi grešku
NEMA POTVRDE

VIDEO Procurila uznemirujuća snimka dronom brutalnog obračuna napadača s policijom

australija
Reuters/PIXSELL/Ilustracija
Autori: Danijel Prerad, Maša Ilotić Šuvalić
14.12.2025.
u 12:02

Društvenim mrežama širi se uznemirujuća snimka dronom koja prikazuje okršaj policije s napadačima. Nema potvrde da je snimka autentičn

U pucnjavi na popularnoj plaži Bondi u Sydneyu ubijeno je 10 osoba među kojima je i napadač, izvijestila je policija. Na plaži se održavao događaj povodom židovske proslave Hanuke. Drugi napadač je u kritičnom stanju. Još je najmanje 11 osoba ozlijeđeno, od kojih su dva policajca. Društvenim mrežama širi se uznemirujuća snimka dronom koja prikazuje okršaj policije s napadačima. Jedan je od napadača pogođen hicem nakon što je razmijenio vatru s policijom. Zasad nema potvrde je li snimka autentična. 
Ključne riječi
pucnjava Australija

Komentara 1

Pogledaj Sve
EU
eurofil55
12:43 14.12.2025.

Još jedna izjava izraelskog PR koja pokazuje što se u stvarnosti dogodilo: Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar oštro je kritizirao australsku vladu nakon smrtonosne pucnjave na događaju povodom blagdana Hanuke u Sydneyju, opisavši ovu tragediju "rezultatom antisemitskog divljanja poo ulicama Australije". "Australska vlada, koja je primila bezbrojne znakove upozorenja, mora se urazumiti! (???)", napisao je šef izraelske diplomacije, prenosi dpa. Podsjetimo i na izjavu izraelskog ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben Gvir koji je povezao napad na Židove na plaži Bondi u Sydneyju s odlukom australske vlade da prizna palestinsku državu. "Antisemitski terorizam ne poznaje granice, ali krv ubijenih je na rukama australske vlade (???), koja je objavila priznanje 'palestinske' države i legitimizirala terorizam protiv Židova", poručio je krajnje desni ministar u izjavi u kojoj je izrazio podršku lokalnoj židovskoj zajednici.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!