VIDEO Procurila uznemirujuća snimka dronom brutalnog obračuna napadača s policijom

U pucnjavi na popularnoj plaži Bondi u Sydneyu ubijeno je 10 osoba među kojima je i napadač, izvijestila je policija. Na plaži se održavao događaj povodom židovske proslave Hanuke. Drugi napadač je u kritičnom stanju. Još je najmanje 11 osoba ozlijeđeno, od kojih su dva policajca. Društvenim mrežama širi se uznemirujuća snimka dronom koja prikazuje okršaj policije s napadačima. Jedan je od napadača pogođen hicem nakon što je razmijenio vatru s policijom. Zasad nema potvrde je li snimka autentična.

Drone footage from the shootout at Sydney’s Bondi Beach.



