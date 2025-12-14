'Treba raspisati referendum o Bačićevim zakonima'

Zašto cijela oporba smatra da su tri građevinsko-prostorna zakona, tzv. Bačićevi zakoni, opasni za građane i našu zemlju?

Odgovorit ću jednostavnom konstatacijom i svima će sve biti jasno. Srela sam kolegicu koja me sva u nevjerici pitala: "Pa kome može pasti na pamet raditi prostorni plan za jednu parcelu, i to po mogućnosti izvan građevinskog područja?!" Eto, u tome je sve sažeto. Kod nas postoji stogodišnja tradicija prostornog planiranja tako da se planiraju građevinska područja i da se za njih definira namjena prostora. Mi sad imamo građevinskih područja planiranih za dvostruko više stanovnika nego što nas ima. I jednim od ovih zakona odustaje se od toga i omogućuje da se izvan građevinskog područja za jednu parcelu napravi plan i izda dozvola, a sve pod krinkom priuštivog stanovanja a da se ne vodi briga o tome gdje su vrtići, škole, javne površine... Jer to je smisao planiranja. Jednako tako, mi za sve općine, gradove i županije imamo donesene prostorne planove, no zakon olako kaže – ako se u sedam godina ne donese novi prostorni plan, ovi dosadašnji će prestati važiti, a pritom država u deset godina nije donijela državni prostorni plan koji je trebao biti osnova svega.

Što mislite, zašto vladajući, predvođeni HDZ-om, premijerom Plenkovićem i ministrom Bačićem uporno inzistiraju na donošenju tih zakona, unatoč tome što njihovo povlačenje iz procedure traže i oporba, i struka, i akademici?

Ja u tome "čitam" dva razloga. Prvi se svodi na ono – briga me što govorite, mogu što hoću i napravit ću to što hoću. A drugi je razlog – centralizirati sve na ministarstvo, što je apsolutno suludo, pa da svi investitori dolaze kucati na vrata Plenkoviću i Bačiću i onda s njima rješavati sve dugogodišnje probleme koje nisu mogli ili nisu htjeli riješiti ranije. A to bi onda, od trenutka kada se ti zakoni donesu, bile zakonske prilike za korupciju, mito i sve što uz to ide. Dakle, radi se o odustajanju od načina dosadašnjeg prostornog planiranja i centralizaciji svega na premijera i prvu osobu ministarstva. Nemojte zaboraviti da su u tom ministarstvu bili i Lovro Kuščević i Darko Horvat, a znamo kako su oni završili.

Što biste sad uoči glasanja o tim spornim zakonima poručili i vladajućima i građanima?

Jasna poruka vladajućima glasi – u svakoj pristojnoj zemlji vlast bi odustala od tih zakona o kojima bi se trebalo postaviti i pitanje njihove ustavnosti. Poruka građanima je – ovaj se put i struka i politička oporba bore za osnovni smisao prostornog planiranja, a to je očuvanje prostora za buduće generacije. Ako o nečemu treba referendum, onda je to ovo pitanje. Odnosno, nakon što vladajući izglasaju ove zakone trebalo bi ići s raspisivanjem referenduma o stavljanju istih zakona izvan snage i da nadležni za to snose odgovornost. Građanima je itekako jasno da se s donošenjem ovih zakona događa nešto jako opasno. Prijeti nam nešto zaista opasno.