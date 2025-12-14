Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 68
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Pucnjava na plaži u Sydneyu, potvrđeno najmanje 10 mrtvih i više ranjenih
Australski premijer Anthony Albanese izjavio je da su prizori iz Bondija „šokantni i duboko potresni“
Policija kaže da su dvojica napadača "neutralizirana"
Poslušaj
Prijavi grešku
NOVA DESNA KOALICIJA

Marijan Pavliček: Mostu i Jonjiću su vrata otvorena, a osvojit ćemo 12 mandata

Autor
Branimir Bradarić
14.12.2025.
u 12:19

Mostu i Jonjiću su vrata otvorena, DP ne želimo u koaliciji, a na idućim izborimo realno je da osvojimo oko 12 mandata

Simbolično podno Vukovarskog vodotornja predsjednici četiri stranke hrvatske desnice potpisali su Sporazum o političkoj suradnji. Sporazum su potpisali Mario Radić (DOMiNO), Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti), Zlatko Hasanbegović (Blok za Hrvatsku) i Marina Logarušić (HSP). Vukovar je pri tome izabran iz više razloga i to kao simbol Domovinskog rata, grad koji ima iznimno veliko političko značenje u Hrvatskoj, ali i činjenice da je Pavliček gradonačelnik Vukovara. Upravo smo s Marijanom Pavličekom, predsjednikom Hrvatskih suverenista, razgovarali o potpisanom Sporazumu, tko se još očekuje, za koga nema mjesta kao i kakvi su im dalji planovi.

Ključne riječi
parlamentarni izbori HDZ Vukovar koalicija desnica

Komentara 7

Pogledaj Sve
AB
abcabc
13:05 14.12.2025.

Ma nećete vi osvojiti ni 2 mandata kakvih 12 - raspasti će te se još sto puta prije izbora - beznačajni ste ikome

Avatar BravarBroz
BravarBroz
12:57 14.12.2025.

He he ekipa koja na benzinskoj u Travniku doktorira, he he

Avatar Zavratnica
Zavratnica
12:37 14.12.2025.

Misli da ćemo ponovno popušiti Radića nakon Domovinskog pokreta?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

DUGOGODIŠNJI VEČERNJAKOV UREDNIK

'Neželjena država': Jozo Pavković u 226 kolumni o Daytonu i političkim prijeporima BiH

Na današnji dan 14. prosinca 1995. godine u Parizu je potpisan mirovni sporazum kojim je okončan troipolgodišnji rat u Bosni i Hercegovini. Taj je dokument parafiran nakon trotjednih internzivnih razgovora 21. studenog 1995. godine kojima su posredovali američki diplomati između vodstava Hrvatske, BiH i Srbije, te predstavnika Hrvata, Bošnjaka i Srba iz Bosne i Hercegovine.

ZA PROMICANJE OBITELJSKE MEDICINE

KoHOM dodijelio godišnje nagrade: Priznanje i novinarki Večernjeg lista Romani Kovačević Barišić

Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) dodijelila je godišnje nagrade za 2025. godinu osobama koje su svojim radom dale izniman doprinos razvoju, edukaciji i javnom ugledu obiteljske medicine, a među dobitnicima je i novinarka Večernjeg lista Romana Kovačević Barišić, nagrađena za dugogodišnje profesionalno, objektivno i ustrajno praćenje zdravstvenog sustava i izazova s kojima se suočavaju obiteljski liječnici.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!