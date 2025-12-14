Marijan Pavliček: Mostu i Jonjiću su vrata otvorena, a osvojit ćemo 12 mandata

Simbolično podno Vukovarskog vodotornja predsjednici četiri stranke hrvatske desnice potpisali su Sporazum o političkoj suradnji. Sporazum su potpisali Mario Radić (DOMiNO), Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti), Zlatko Hasanbegović (Blok za Hrvatsku) i Marina Logarušić (HSP). Vukovar je pri tome izabran iz više razloga i to kao simbol Domovinskog rata, grad koji ima iznimno veliko političko značenje u Hrvatskoj, ali i činjenice da je Pavliček gradonačelnik Vukovara. Upravo smo s Marijanom Pavličekom, predsjednikom Hrvatskih suverenista, razgovarali o potpisanom Sporazumu, tko se još očekuje, za koga nema mjesta kao i kakvi su im dalji planovi.