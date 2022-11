Kako je policija hakiranjem aplikacije Sky razbila kriminalnu scenu u Hrvatskoj, BiH, Srbiji i Crnoj Gori

Sky se čita i sve se vidi, pa i ubojstva. Nikada nećemo izaći iz zatvora, ostaje nam da bježimo u Južnu Ameriku, jedna je od milijuna i milijuna poruka koju su razmjenjivali pripadnici raznih kriminalnih skupina, vjerujući da su sigurni. Jer Sky ECC kriptirana aplikacija bilo je mjesto na kojem su pripadnici više od 300 svjetskih kriminalnih organizacija razmjenjivali poruke i dogovarali "poslove". Ubojstva, trgovina drogom, oružjem i ljudima, dogovori o otmicama, iznudama, premlaćivanjima, zastrašivanjima, sudskim odlukama, transportu novca... Fotografije obavljenih "poslova", detalji operacija, razmjena povjerljivih informacija iz sudskih i policijskih istraga, veze sa sucima, policajcima, tajnim agentima, političarima...

Uhićene tisuće kriminalaca

Nema kriminalnog posla koji se nije dogovarao preko Sky ECC-a jer su kriminalci vjerovali da je njihova komunikacija neprobojna. I bila je do početka prošle godine, kada su je policije u Belgiji, Nizozemskoj i Francuskoj, uz asistenciju Europola i Eurojusta, uspjele hakirati. Posljedica je uhićenje više tisuća ljudi, pokretanje stotina istraga koje su dovele i do optužnica i prvih suđenja diljem Europe. Kriptirana komunikacija razotkrila je brojne dobro skrivene kriminalne poslove, a u istražiteljske mreže zapetljale su se mnoge krupne ribe. Izuzetak nisu ni Hrvatska te Srbija, Crna Gora i BiH jer su podaci koji su ovdašnjim policijama i tužiteljstvima pristigli nakon hakiranja Sky aplikacije pokazali da se samo u BiH tom kriptiranom komunikacijom koristilo oko 2000 ljudi.

Osim kriminalaca koristili su je i policajci, tajni agenti, suci, odvjetnici, političari... Zahvaljujući Skyu u Srbiji je uhićena zloglasna skupina Veljka Belivuka koja se smatra odgovornom za više brutalnih mučenja i likvidacija. U Crnoj Gori je spriječen atentat na tamošnjeg specijalnog tužitelja za organizirani kriminal i više visokorangiranih policajaca, razotkriveni su zločini škaljarskog i kavačkog klana. U BiH je uhićen bivši savjetnik Dragana Mektića, ministra državne sigurnosti, dok je u Hrvatskoj razotkriveno više kriminalnih grupacija koje su se bavile međunarodnom trgovinom drogom i oružjem.

Ukratko, podaci do kojih su zahvaljujući hakiranju Skya došla ovdašnja tužiteljstva i policije izazvali su tektonski poremećaj na regionalnoj kriminalnoj sceni, no istovremeno dokazi prikupljeni temeljem kriptirane komunikacije otvorili su pravosudnu Pandorinu kutiju jer se postavlja pitanje legalnosti takvih dokaza. Neki europski sudovi do sada su ili odbacivali optužnice ili zastali s postupcima dok se ne utvrdi jesu li dokazi prikupljeni hakiranjem Skya zakoniti. I još važnije, je li prikupljanje tih dokaza bilo pokriveno valjanim sudskim nalozima za tajno praćenje i prisluškivanje.

Dok se sudovi u nekim zemljama već bave tom problematikom, u Hrvatskoj će to pravno pitanje tek doći na red. Razlog je što se za sada tek vode istrage u postupcima u kojima se kao dokazi koristi i ono što je prikupljeno pomoću Skya. A to znači da u ovoj fazi tih postupaka sudovi još nisu stigli odlučivati o (ne)zakonitosti tih dokaza. U Hrvatskoj ima najviše pet istraga u kojima se među dokaznim materijalom nalazi i ono što je prikupljeno hakiranjem Skya. Riječ je o istragama organiziranog kriminala. Jedna je od takvih istraga i hrvatski krak priče oko Darka Šarića, u kojem se Petra Ćosića, Manuela Vidića i još nekoliko osoba sumnjiči da su bili dio njegove kriminalne skupine koja je iz Južne Amerike nabavljala tone kokaina te sudjelovala u likvidaciji Milana Milovca u Ekvadoru. Istražuje se i grupacija koja je po Zagrebu preprodavala drogu te je članu suprotstavljene skupine u zrak digla stan, u vrijeme dok su mu u stanu bili žena i djeca. Tužitelji su dokaze putem Skya prikupljali i u pričama koje su povezane s trgovinom oružjem i krijumčarenjem ljudi.

Presuda u Beogradu

U tome im je pomoglo i to što su prilikom uhićenja različitih kriminalnih grupacija našli kriptirane telefone, koje su uz pomoć aplikacije Sky ​otključali. Kako su sve te akcije bile međunarodne, sudske naloge izdali su sudovi u Francuskoj, a pokriveni su i Europskim istražnim nalogom. I dok se u Hrvatskoj tek vode istrage, u Srbiji, Crnoj Gori i BiH stvari su otišle mnogo dalje, pa ima i optužnica i suđenja, a negdje već i presuda.

Podaci sa Skya bili su odlučujući tijekom suđenja Božidaru Stoliću, inspektoru Službe za borbu protiv organiziranog kriminala MUP-a Srbije.

On je ljetos u Beogradu nepravomoćno osuđen na dvije godine zatvora jer je povjerljive policijske informacije odavao grupi Veljka Belivuka. Bez Skya, tužiteljstvo bi imalo samo tvrdnje da je Stolić pristupao podacima iz policijske baze podataka, no ne bi se doznalo koje je podatke odavao. Sky enkriptirana komunikacija uključena je u nedavno podignutu optužnicu protiv Darka Šarića u Beogradu te u optužnicu protiv Belivukove grupe. Belivuku je počelo suđenje, a obrane Belivuka i ostalih u spis su priložile odluku Vrhovnog suda Italije vezano za Sky komunikaciju u kojoj se kaže da tužiteljstvo mora dokazati kako su došli do sadržaja poruka želi li ih koristiti u kaznenim postupcima.

Obrane Belivuka i ostalih tu su odluku dostavile beogradskom sudu, koji još nije odlučio jesu li dokazi prikupljeni preko Skya zakoniti ili ne. Ivan Ninić, odvjetnik koji u tom postupku zastupa obitelji žrtava, kaže da srbijansko pravosuđe može osluškivati i analizirati odluke sudova u drugim zemljama, no da nije vezano njihovim odlukama.

– Situacija iz Italije nije činjenično i pravno istovjetna s kaznenim postupkom protiv Belivukove grupe i ne može generalizirati. Vrhovni sud Italije kao sporno postavlja pitanje načina pribavljanja materijala koji je razmijenjen preko aplikacije Sky ​posredovanjem Europola. Talijani smatraju da se u konkretnom slučaju radi o razmjeni operativnih podataka među policijama više država i da takvi podaci ne mogu biti dokaz u sudskom postupku. Takav pravni stav je potpuno opravdan i pravno utemeljen ako se doista radilo o razmjeni podataka među policijama europskih država. Međutim, kod podataka koje je prikupilo srbijansko tužiteljstvo ne radi se o razmjeni policijskih podataka jer je srbijansko tužiteljstvo sve dokaze o sadržaju aplikacije Sky ​pribavilo po proceduri i u skladu sa Zakonom o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima – kaže Ninić.

Da se dokazi prikupljeni Skyem ne mogu samo tako koristiti, upozoravaju i iz pravosuđa BiH te kažu da "komunikacija preko aplikacije Sky ne može i ne smije biti dokaz". No Milanko Kajganić, tamošnji državni tužitelj, ne misli tako pa je najavio da će do kraja godine u BiH biti podignuto još nekoliko optužnica koje se odnose na predmete povezane s aplikacijom Sky. Tamošnja policija nedavno je dobila oko 40.000 novih dešifriranih poruka koje treba analizirati. Ranije je podignuto više optužnica protiv kriminalaca, sudaca, policajaca, a istrage se vode protiv suca Jovana Savića, inspektora Mladena Milovanovića, policajca Dejana Jurišića...

U Crnoj Gori je zahvaljujući Skyu spriječeno više obračuna između tamošnjih klanova, razotkriven je dogovor o premlaćivanju sutkinje te bijegu iz zatvora... Podignute su optužnice i protiv pripadnika kriminalnih skupina, ali i Vesne Medenice, bivše predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore.