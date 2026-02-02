Obustavu peradarskog megaprojekta tražit ćemo u Zagrebu

Siščani, ali i stanovnici Lekenika, Sunje i Velike Ludine najavljuju veliki prosvjed koji će se održati 21. veljače u Zagrebu protiv megaprojekata ukrajinskih investitora koji ulažu u farme pilića i pogone za preradu piletine na području ovih gradova i općina u Sisačko-moslavačkoj županiji. Projekte golemih kapaciteta planirali su Jurij Kosiuk, koji je vlasnik i Perutnine Ptuj, te Andrii Matiukha, vlasnik jedne velike online kladionice. Kosiukova MHP grupa, koja je ciljala na državna zemljišta i imala izrazitu potporu državnog tajnika Tugomira Majdaka, lani je najavila zamrzavanje svoga projekta, a Premium Chicken Company, koji je u ovoj županiji kupio na stotine tisuća četvornih metara privatnog i javnog zemljišta, nastavlja s razvojem projekta unatoč protivljenju stanovnika.

Projekti obojice investitora i dalje su u različitim fazama procesa pri Ministarstvu zaštite okoliša, a odnose se na ukupno 18 lokacija u Sisačko-moslavačkoj županiji. Stoga su nedavno Zelena akcija, Prijatelji životinja i četiri građanske inicijative iz Sisačko-moslavačke županije prosvjedovali ispred Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije tražeći odbacivanje tih projekata. Naime, nekoliko projekata već je prošlo potrebnu proceduru te sad predstoji izdavanje lokacijskih i građevinskih dozvola ako se na to odluče investitori. No, drugi su još u tijeku, uključujući i glavni pogon Premium Chicken Company u Sisku, a čija je Studija utjecaja na okoliš, prema riječima članica građanske inicijative "Siščani ne žele biti smetlišćani", prošla stručno povjerenstvo Ministarstva.

– Nadležni su se oglušili. Nisu nas čuli u svibnju 2025. dok smo prosvjedovali u Sisku protiv izgradnje megaklaonice peradi s bioplinskim postrojenjem u industrijskoj zoni Sisak jug. Nisu dobro pročitali naše prigovore na Studiju utjecaja na okoliš, niti smisleno i argumentirano odgovorili na njih. Nisu odgovorili na naše zajedničke zahtjeve za obustavom postupka procjene studije utjecaja na okoliš jer projekt nije usklađen s prostorno-planskom dokumentacijom Grada Siska i potpuno je neizvediv u pogledu ishođenja građevinske dozvole – rekla je za Večernji list Snježana Sužnjević Vago iz sisačke inicijative

Oni traže i da se objedine sve rascjepkane studije za farme i pogone jer se projekt treba gledati kao cjelina te, sukladno europskim normama, tako i promatrati utjecaj na okoliš kao cjeline. U tome imaju potporu i saborskih zastupnika Mosta te predsjednice saborskog Odbora za zaštitu okoliša Dušice Radojčić (Možemo) koja je najavila da će od Ministarstva zaštite okoliša tražiti obustavljanje postupaka procjene utjecaja na okoliš i njihovo usklađivanje sa zakonom kako bi se cjelovito sagledao utjecaj na okoliš ovog megaprojekta. Stanovnici ističu kako infrastruktura koja postoji u ruralnim općinama Sisačko-moslavačke županije uopće nije prilagođena veličini farmi i pogona koje ukrajinski investitori misle graditi na tome području te da će neizostavno imati posljedice po okoliš i život stanovnika.

Kao primjer istakli su mjesto Okoli, pokraj Velike Ludine, koje ima samo 88 kuća, a na čijem se području planira graditi ukupno 96 velikih peradarnika koji će pokrivati površinu koja odgovara površini 86 maksimirskih igrališta. Na području bez odvodnje u okolici Sunje planira se graditi 48 takvih peradarnika s godišnjim uzgojem oko 15 milijuna pilića...

– Što će se dogoditi s našim životnim uvjetima kada nam izgrade farmu koja bi godišnje mogla imati više od 30 milijuna pilića, uz enormne količine stajskog gnoja te klaonicu i klaonički otpad? – pita se Dubravka Hrvoj iz Velike Ludine. Prije prosvjeda najavljena je i tematska sjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša, na kojoj stanovnici očekuju odgovore na neka od svojih pitanja.