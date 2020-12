Dobio sedam godina zatvora jer je civila pokosio rafalom

Milenko Vidak (61), državljanin Hrvatske i Srbije na zagrebačkom Županijskom sudu nepravomoćno je osuđen na sedam godina zatvora zbog ratnog zločina nad civilima. Riječ je o ponovljenom suđenju jer je Vidak u dva navrata osuđivan zbog toga na osam, donosno na šest godina zatvora, no obje te nepravomoćne presuda je ranije ukinuo Vrhovni sud.

Prema optužnici, Vidak se teretio da je kao pripadnik srpskih paravojnih postrojbi 29. kolovoza 1993. u Sunjskoj Gredi ubio civila Stjepana Sučića (55). Pokosio ga je rafalom iz automatske puške tijekom izviđanja. To je bilo navedeno u izvješću nakon te patrole, čime su ga tadašnji suborci praktički i optužili.

Vidakov slučaj je jedan od zanimljivijih slučajeva jer je osim za Sučićevu smrt bio optužen i ubojstvo Branka Runjaića. Zbog oba ta zločina bio je pritvoren u Glini za vrijeme tzv. SAO Krajine te mu se tamo i sudilo na tadašnjem Okružnom sudu u Glini, no presude za te zločine nije dočekao zbog akcije Oluja. Vidak je akciju Oluja iskoristio za bijeg , te je prvo pobjegao u Srbiju, a zatim se godinama skrivao po Rusiji i Turskoj. U Srbiji je prijavio prebivalište na adresi svoje supruge, nakon čega je pobjegao u Rusiju. Za njim je bila raspisana i međunarodna crvena tjeralica na temelju koje je sredinom lipnja 2009. uhićen u Trabzonu u Turskoj. Bio je na trajektu koji je putovao iz ruskog Sočija, a kada je trajekt pristao u Tursku, uhićen je. Nakon privođenja i kratkog sudskog postupka u Trabzonu, izručen je Hrvatskoj u kojoj su ga čekala dva postupka. Jedan za ratni zločin, te jedan za ubojstvo.

On je inače rodom iz Pokupskog Palanjka, za vrijeme Domovinskog rata bio je pripadnik srpskih paravojnih postrojbi. Oba zločina za koja je optužen počinio je kao pripadnik tih postrojbi. Teretilo ga se tako da je 24. srpnja 1992. nakon svađe u selu Brđani Cesta ubio Branka Runjaića s više hitaca iz automatske puške, jer mu je ovaj navodno vrijeđao ženu.

– Priznajem da sam ubio čovjeka, ali je to bilo u samoobrani, pa se ne osjećam krivim za to za što me se tereti – branio se Vidak na sudu u Sisku gdje mu se sudio zbog navedenog zločina. Za to je bio osuđen na sedam godina zatvora.