Tisuće posjetitelja, osam festivala i jedan Rovinj: Stiže najveći Weekend dosad!

Upravo je to Weekend.19. Već gotovo dva desetljeća okuplja najzanimljivije ljude iz svijeta medija, komunikacija, biznisa, tehnologije, kreativne industrije i društva, a ovog rujna ponovno će pretvoriti Rovinj u mjesto na kojem nastaju razgovori o kojima će se pričati mjesecima kasnije.

Ovogodišnje izdanje bit će najveće dosad. Pod zajedničkim krovom okupit će čak osam festivalskih formata, stotine govornika i tisuće posjetitelja iz cijele regije i svijeta, potvrđujući još jednom zašto je Weekend postao nezaobilazno mjesto susreta ideja, ljudi i industrija koje oblikuju budućnost.

Ako vam treba dodatni razlog da od 24. do 27. rujna budete u Rovinju, donosimo ih deset.

1. Jer Weekend ove godine donosi svoje najveće izdanje dosad

Weekend je odavno prerastao okvire klasične konferencije. Ovog rujna pod zajedničkim krovom okupit će čak osam festivalskih formata – Weekend.19, HR.Weekend, Tech.Weekend, Finance.Weekend, Investment.Weekend, Energy.Weekend te premijerna izdanja Health.Weekenda i Education.Weekenda. Time će ovogodišnje izdanje postati najveći Weekend dosad, okupljajući teme koje obuhvaćaju umjetnu inteligenciju, investicije, energetiku, zdravlje, obrazovanje, ljudske potencijale, medije i poslovanje.

2. Jer na istom mjestu možeš čuti AI stručnjaka, investitora, novinara i književnika

Rijetko gdje se u jednom danu mogu susresti teme umjetne inteligencije, medija, poduzetništva, kulture, zdravlja i društvenih promjena. Upravo ta kombinacija različitih perspektiva jedna je od najvećih vrijednosti Weekenda. U Rovinj stižu ljudi poput Laure Bermudez iz Silicijske doline, medijski lideri poput Mirana Pavića i Ulrika Haagerupa te brojni stručnjaci koji oblikuju budućnost svojih industrija.

3. Jer će se pričati o temama koje će oblikovati sljedeće desetljeće

Kako će umjetna inteligencija promijeniti način na koji radimo? Tko danas oblikuje javno mišljenje? Što će značiti biti zdrav za deset godina? Kako izgleda budućnost obrazovanja, investicija i poslovanja? Od medijskih lidera i tehnoloških stručnjaka do ekonomista, komunikatora i zdravstvenih stručnjaka, Weekend okuplja ljude koji na ta pitanja već danas traže odgovore.

4. Jer je to jedino mjesto gdje možeš doći na panel i završiti na svadbi

Weekend je poznat po tome da nikada nije samo ono što piše u programu. Ovogodišnje izdanje donosi i panel posvećen filmu „Svadba“, a svi koji poznaju Weekend znaju da se ovdje granice između pozornice, publike i druženja vrlo brzo brišu. Upravo zato nikad ne znate gdje će vas odvesti sljedeći razgovor.

5. Jer su najvažniji razgovori često oni između panela

Govornici i teme privuku tisuće ljudi u Rovinj, ali ono po čemu se Weekend pamti često su razgovori koji nisu bili u programu. Mnogi će reći da su najvrjednije poslovne kontakte, suradnje ili prijateljstva ostvarili između dva predavanja, na kavi, ručku ili spontanim susretima uz more.

6. Jer Weekend na nekoliko dana pretvara regiju u jednu zajedničku scenu

U Rovinj dolaze poduzetnici, kreativci, novinari, investitori, stručnjaci i donositelji odluka iz cijele regije. Malo je događanja koja na jednom mjestu uspijevaju okupiti toliko različitih iskustava, perspektiva i industrija te otvoriti prostor za suradnje koje nadilaze granice država i tržišta.

7. Jer se ovdje rađaju ideje koje kasnije postaju trendovi

Mnoge teme koje danas dominiraju poslovnim, medijskim i društvenim raspravama na Weekendu su se otvarale puno prije nego što su postale mainstream. Od umjetne inteligencije do novih poslovnih modela, Weekend je mjesto na kojem se često prvi put čuju ideje koje kasnije obilježe godinu.

8. Jer Weekend ne završava posljednjim panelom

Neki festivali imaju dobar večernji program. S druge strane, Weekend ima partyje o kojima se priča mjesecima. Iz godine u godinu u Rovinj dovodi najaktualnija glazbena imena i izvođače te potvrđuje da vrhunski sadržaj i vrhunska zabava mogu ići zajedno, a da Wekeend ne prati trendove - već ih postavlja. Upravo zato Weekend ne završava posljednjim panelom, nego se samo seli na novu pozornicu.

9. Jer je Rovinj u rujnu jedan od najljepših gradova na Mediteranu

More je još uvijek dovoljno toplo za kupanje, ljetne gužve polako se smiruju, a grad zadržava svu svoju energiju. Upravo zato mnogi smatraju da je rujan najbolje vrijeme za doživjeti Rovinj – a Weekend savršen razlog da ondje provedete nekoliko dana.

10. Jer ovdje ne dolazite samo slušati, nego sudjelovati

Za razliku od događanja na kojima publika samo promatra, Weekend je mjesto susreta ljudi koji aktivno sudjeluju u oblikovanju svojih industrija. Upravo zato razgovori ne završavaju na pozornici, nego se nastavljaju u hodnicima, restoranima, kafićima i večernjim druženjima.

Weekend.19 ove će jeseni ponovno pretvoriti Rovinj u središte najzanimljivijih razgovora u regiji. A najbolji dio je što nikada ne znate koji će vam od njih promijeniti perspektivu.

Svi koji žele biti dio razgovora o kojima će se pričati još dugo nakon rujna svoje ulaznice mogu osigurati putem službene web stranice festivala.