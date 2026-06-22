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JASNA RAČUNICA

Rezultat utakmice BiH – Katar mogao bi nam otvoriti vrata osmine finala: Evo za što Hrvatska navija

FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Croatia
Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS
1/4
VL
Autor
Mateja Papić
22.06.2026.
u 14:37

Što BiH slabije završi svoju skupinu, to su veći izgledi da Hrvatska izbori nastavak natjecanja kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija

Hrvatska reprezentacija nastavlja pripreme za drugu utakmicu grupne faze Svjetskog prvenstva. Nakon početnog poraza od Engleske, izabranike Zlatka Dalića u noći s utorka na srijedu (01:00) čeka ključan ogled protiv Paname u kojem će loviti prve bodove na turniru. Posljednju utakmicu grupne faze Hrvatska igra u subotu od 23 sata protiv Gane, koja je u prvom kolu svladala Panamu s 1:0. S obzirom na novi format natjecanja, kalkulacije o prolasku postaju sve važnije, a platforma Football Meets Data izbacila je nove izračune.

Podsjetimo, plasman u šesnaestinu finala osigurat će prva i druga momčad iz svake od 12 skupina, uz osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Za siguran prolaz s treće pozicije trebat će barem tri boda, uz veliku pozornost na gol-razliku. Trenutačno su samo tri reprezentacije izgubile sve izglede za nokaut fazu (Tunis, Haiti i Turska), dok Hrvatska, prema izračunima, ima 86 % šanse za plasman među 32 najbolje momčadi.

Porazom od Engleske Hrvatska je gotovo izgubila izglede za osvajanje skupine, što znači potencijalno teži ždrijeb. Simulacije sugeriraju da je najizgledniji protivnik Hrvatske u šesnaestini finala Portugal (36.5 %) ili Kolumbija (34.5 %). U slučaju prolaska te prepreke, ždrijeb bi Hrvatsku u osmini finala vodio na boljeg iz ogleda Španjolske i Austrije. Dobra vijest za "Vatrene" je da bi se u potencijalnom četvrtfinalu mogli susresti s nešto pristupačnijim suparnicima, poput BiH, SAD-a, Egipta ili Senegala.

Hrvatskoj je u ovom trenutku od presudne važnosti da njezina skupina ne završi među četiri najlošije rangirane skupine kada se uspoređuju trećeplasirane momčadi. Upravo zato rezultat susreta Bosne i Hercegovine protiv Katara izravno utječe na izglede „Vatrenih“ za prolazak dalje. Računica je jednostavna. Ako BiH u posljednjem kolu protiv Katara odigra neriješeno, završila bi natjecanje u skupini na trećem mjestu s ukupno dva osvojena boda. Takav učinak bio bi vrlo slab u usporedbi s ostalim trećeplasiranim reprezentacijama. To bi odgovaralo Hrvatskoj jer bi trećeplasirana momčad iz njezine skupine, ako osvoji barem jednu pobjedu i dođe do tri boda, automatski imala bolji učinak od BiH te bi bila u povoljnijem položaju u borbi za prolazak među najbolje trećeplasirane momčadi.

Drugim riječima, što BiH slabije završi svoju skupinu, to su veći izgledi da Hrvatska izbori nastavak natjecanja kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Prema trenutačnim izračunima, hrvatska skupina ima 77,6 posto izgleda da će njezina trećeplasirana momčad osigurati prolazak dalje. Hrvatskoj pritom odgovara da skupine poput A, G, H i E ostvare slabiji učinak na toj ljestvici.

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Ključne riječi
Bosna i Hercegovina Zlatko Dalić hrvatska nogometna reprezentacija

Komentara 4

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HI
Hrvat iz Prigorja
14:43 22.06.2026.

Moramo bobjediti i Panamu i Ganu, računica je jasna, nikakvo filzofiranje

NE
Nemanadimak
14:52 22.06.2026.

Kakvo je ovo kalkuliranje? Panamu moramo dobiti a sa Ganom makar do boda. Mada kako stvari stoje obe momcadi su jake i Panama igra skoro pa kao doma. Biti ce jako tesko a ove slabije i egzoticne repke nam nikako ne odgovaraju.

Avatar Mr.Rabbit
Mr.Rabbit
14:50 22.06.2026.

Tko kalkulira ukalkuliraju ga. Hrvatska je nigometna sila i tako treba i igrati.

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