Zapošljavanja nakon svakih lokalnih izbora: U tri godine 300 birokrata više

Koliko god se broj stanovnika smanjivao, koliko god razrednih odjeljenja i vrtićkih skupina manje imali, ništa ne može zaustaviti bujanje administracije. U županijskim upravama, na primjer. Prikupivši podatke iz svih 20 županija (bez Grada Zagreba, koji ima i status grada i status županije), izračunali smo da se u samo tri godine broj zaposlenih službenika, namještenika i dužnosnika u uredima povećao za gotovo 300! S 4404, koliko ih je bilo 2023. godine, na 4699, koliko ih je danas. Broj stanovnika, prema Worldmeteru, ako mu je vjerovati, u te je tri godine pao za nekih 75.000. Točan broj ljudi koji živi u Hrvatskoj jedan je od većih misterija jer ovisi o metodologijama i izbornim godinama. Državni zavod za statistiku navodi da je prema procjenama u Hrvatskoj sredinom 2023. živjelo 3,859.686 ljudi. Koliko ih živi danas, to bismo mogli doznati tek iduće godine. Worldmeter kaže da nas je 3,822.201, što također znači da nas je manje, za oko 37.000. Najveći rast broja zaposlenih od 2023. bilježi Splitsko-dalmatinska županija. Županijska vijećnica Centra Gorana Rosandić nedavno je skrenula pozornost na to da u uredima i administraciji radi 615 zaposlenih, i da ta brojka raste.