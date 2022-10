Detektorima metala tražili prijateljev vjenčani prsten, no ovom se nisu nadali: 'Je li ovo trenutak o kojem smo sanjali?'

Muškarac koji se bavi detektiranjem metala preko noći je postao bogat kada je, tražeći prijateljev vjenčani prsten, naišao na nekoliko stotina godina stare zlatne kovanice vrijedne više od 100.000 funti.

Paul Raynard (44) zaplakao je od sreće kada je otkrio 84 zlatne kovanice koje datiraju iz doba vladavine kralja Henryja VIII. iz 16. stoljeća.

Odmah je otrčao kod svog prijatelja Michaela Gwynnea koji je s njim također bio na polju i galamio:

– Je li ovo trenutak o kojem smo sanjali?

Paul, inače otac dvoje djece iz engleskog grada Keighleyja, kaže kako je osjećaj bio sličan dobitku na lutriji.

– Tresao sam se. I dalje ne mogu vjerovati – kazao je on, prenosi The Sun.

Naime, Paul i Michael bili su u posjeti svome prijatelju u Ballycastleu u Sjevernoj Irskoj kada ih je on zamolio da mu pomognu pronaći vjenčani prsten koji je izgubio u jednom od svojih polja. Tada su naišli na kovanice koje su bile zakopane u zemlji. Kovanice su trenutno u Muzeju Ulster gdje ih stručnjaci procjenjuju, no kažu da vrijede više od 100.000 funti. Unatoč pronalasku vrijednih novčića, vjenčani prsten nisu pronašli. No, tko bi ga i tražio nakon ovakvog otkrića.

Članak je izvorno objavljen u studenom 2019. godine.

