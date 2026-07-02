Vanjštinom gradimo dojam za druge dok unutrašnjost brižljivo skrivamo

Opet ostajemo na granici, razdjelnici koja je stroži i opasniji, ozbiljniji pojam od zavjese. Granica je po definiciji stroga, oštra, dok zavjesa djeluje meko i fakultativno, nježno i bezopasno, a na granici uvijek stoje i stražari. Vanjštinom, forsiranim vanjskim izgledom, pojačava se poželjna slika koja se šalje okolini i kakvu nudimo drugima, utisak kojim se želi nešto postići. Želimo se otkriti, pokazati, ponuditi ono najbolje što imamo, u nastojanju da druge impresioniramo i zadivimo, ali i nešto drugo prikriti iznutra — ono nezgodno što nosimo, a nije “za pokazivanje”. Ne treba mnogo truda, može se lako dokazati ovovremena dominacija usmjerenja na vanjsko, na poželjno, dok se ono unutra oprezno čuva, zatvoreno ili brižno skriveno. Dok se to “glumatanje prema van” vidi, upozorava da se nešto važno skriva u pozadini. Otvoriti se, pokazati iznutra, to je uglavnom nepoželjno, “skupo”. Iskustvo dokazuje da otkrivanje intime, stavova, a osobito vlastitih slabosti (ili običnih intimnosti) vodi u nove teškoće i poraze. Izrugivanje, ili ono vječno prisutno “ali”, katkada porazno, dobro poznato, sveprisutno ogovaranje, još je uglavnom umjereno opasna, prihvatljiva šteta. Sveukupno iskustvo drugih, vlastiti promašaji, kao i dobrohotni iskreni savjeti uče nas oprezu, odvagivanju što reći, a što zadržati – riječju, bolje manje nego više. Opet, imanentna je ljudska težnja za prisnošću, blizinom, povjeravanjem, razumijevanjem, a preduvjet za to je otvorenost, intiman, opušten odnos, bez straha i zadrške kojima uči realna komunikacija.