Belgijci Trumpu izradili raskošni prsten optočen draguljima, evo kolika mu je procijenjena vrijednost

Američkom predsjedniku Donaldu Trumpu napravljen je raskošni zlatni prsten ukrašen stotinama dragulja, izrađen povodom 250. obljetnice Sjedinjenih Američkih Država. Prsten, nazvan "Freedom 250", ukrašen je s ukupno 321 dijamantom, 56 safira, 13 smaragda i šest rubina. Na njemu se, uz američku zastavu, nalaze dva velika slova "T", godine "1776" i "2026", brojevi 45 i 47 u obliku Supermanova logotipa, kao i orao s dijamantnim krilima, rubinskim štitom i maslinovom grančicom od smaragda. Iznad svega nalazi se broj "250", dok je u 18-karatno zlato ugraviran natpis "250 YEARS USA". Prsten je ovaj tjedan uručen Billu Whiteu, američkom veleposlaniku u Belgiji, koji bi ga trebao predati Trumpu. Predstavljen je na događaju u Bruxellesu održanom u povodu 250. rođendana SAD-a. "Posebno zahvaljujem svojim prijateljima iz Antwerpena na veličanstvenom prstenu Freedom 250", poručio je Trump u unaprijed snimljenoj videoporuci.

Kako prenosi CBS News, dar je u ime dijamantne zajednice Antwerpena uručio Isidore Mörsel, predsjednik Antwerp World Diamond Centera, organizacije koja predstavlja jedan od najvažnijih centara svjetske trgovine dijamantima. Na unutrašnjosti prstena ugravirano je "Crafted in Antwerp for Donald John Trump". "Neka ovaj prsten bude trajan podsjetnik da se istinsko partnerstvo, poput najfinijih prirodnih dijamanata, oblikuje pod pritiskom, izdržava test vremena i najsjajnije blista kada je izgrađeno na povjerenju", rekao je Mörsel. Vrijednost prstena nije službeno objavljena, a ni AWDC ni draguljar David Gotlib, koji ga je izradio, nisu je željeli otkriti. Dvojica neovisnih stručnjaka za nakit za AP su procijenila da prsten vrijedi između 25.000 i 35.000 dolara. Iako je riječ o znatno manjoj vrijednosti u odnosu na neke druge darove koje je Trump primio ili koji su mu bili namijenjeni, poput zrakoplova vrijednog 400 milijuna dolara koji je donirao Katar, AP piše da prsten otvara pitanje uloge raskošnih darova u nastojanjima da se pridobije naklonost američkog predsjednika.

Dužnosnik Bijele kuće rekao je u četvrtak, pod uvjetom anonimnosti, da prsten još nije predan Trumpu. Njegova daljnja sudbina zasad nije poznata. Dar dolazi nekoliko mjeseci nakon što je belgijska dijamantna industrija izborila ukidanje američkih carina na uvoz dijamanata. AWDC je ranije objavio da je osigurana nulta stopa carine na godišnji izvoz poliranih dijamanata iz Antwerpena u SAD, vrijedan više od dvije milijarde dolara. Američki predsjednici imaju široke ovlasti kada je riječ o prihvaćanju darova, no darovi stranih vlada podliježu posebnim ustavnim ograničenjima. Osobni darovi trebali bi biti prijavljeni u predsjednikovoj godišnjoj imovinskoj kartici.

Četvero američkih stručnjaka za etiku reklo je AP-u da je Trump odstupio od dugogodišnje prakse Bijele kuće prema kojoj se izbjegava prihvaćanje takvih darova. Nakon predstavljanja prstena u Bruxellesu, održan je veliki događaj s više od 8000 uzvanika. Američki veleposlanik Bill White rekao je da je za proslavu 250. obljetnice prikupljeno više od 5,5 milijuna dolara od korporativnih sponzora, među kojima su obrambene, tehnološke i prehrambene kompanije. "Mediji su pitali: 'Zašto mora biti tako veliko?' Zato što smo mi Sjedinjene Američke Države!", rekao je White.