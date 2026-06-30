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POSTALA JE HIT

Krava Melanija postala je hit, evo zašto je dobila to ime: 'Boja dlake nekako odgovara...'

Foto: REUTERS/Kylie Cooper
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Autor
Dora Taslak
30.06.2026.
u 22:40

Unatoč slabom interesu za Veliki američki državni sajam, veliku je pažnju privukla jedna krava

U sklopu proslave 250. obljetnice Sjedinjenih Američkih Država, organiziran je Veliki američki državni sajam kojeg je podržala i Bijela kuća. Na prostranom sajamskom prostoru nalaze se, između ostaloga, golemi panoramski kotač i drvena replika "Slavoluka pobjede” napravljena po uzoru na spomenik koji je predsjednik Donald Trump predložio izgraditi u blizini Nacionalnog groblja Arlington. No, unatoč velikim ambicijama, posjećenost izgleda skromno. Novinari The Daily Beasta posjetili su sajam tijekom kasnog poslijepodneva i ranih večernjih sati te nisu zatekli velike gužve kakvima su se organizatori nadali. 

Osim toga, nekoliko saveznih država uopće nije sudjelovalo, navodeći kao razloge troškove za porezne obveznike, poteškoće u pronalaženju sponzora ili zabrinutost da je manifestacija, koja je trebala biti nestranačka, poprimila izrazito politički ton nakon što je Trump otvorio proslavu skupom pokreta MAGA.

Unatoč slabom interesu za sajam, veliku je pažnju privukla jedna krava. Naime, krava po imenu Melania predstavljena je na sajmu zajedno s kozama, ovcama i drugim kravama u paviljonu Ministarstva poljoprivrede. Za nju se brinu srednjoškolci u sklopu poljoprivrednog programa. Upitana o imenu, učenica organizacije Future Farmers of America objasnila je da su ona i njezini kolege smišljali domoljubna imena povezana s 250. godišnjicom osnutka države.

"Pomislili smo da bi Melania bilo dobro ime jer je to ime prve dame, a boja dlake nekako odgovara njezinoj boji kose. Jednostavno je odgovaralo", pojasnila je učenica Piper za The Washington Post.
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Ključne riječi
krava SAD Melania Trump

Komentara 2

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ST
starivol
23:36 30.06.2026.

"Učenica Piper" govori za "ugledni" Washington Post o kravi imenovanoj "Melania" po Prvoj dami jer joj se to može; živi u SAD gdje je, na njezinu sreću, predsjednik države gospodin Donald Trump. Nije svjesna,a vjerojatno ju ni ne zanima, da je u titoističkoj Jugoslaviji s ljubičastog omota "Milka" čokolade bila maknuta slika krave jer se,kao i čokolada,jednako tako zvala i drugarica Prdsjednica centralnok komiteta Saveza komunista Hrvatske,pa se o tome šaputalo i smijuljilo se jer nam je upravo TO bilo duhovito; kao mi nećemo misliti da su partijske funkcionerke krave - jer su ih maknuli s čokolade.

Avatar Tombstone
Tombstone
23:24 30.06.2026.

Mnoge kobile I arapskom svijetu nose ime Dorra, sto znaci biser, ili biserka...A nakon velikog uspjeha crtica Dora the Explorer I mnoge ovce u USA, s obzirom da je Dora the Explorer u prvoj epizodi istrazivala Wioming I velika stada ovaca u drzavi. Pa je Piper Stolipher iz Zapadne Virginije sa svoje dvije mame odlucila pokusati nesto slicno.

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