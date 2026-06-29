Večernji list
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FOTO Pogled na more iz ovog stana oduzima dah! Nalazi se na iznimno atraktivnoj lokaciji
Moderan trosoban stan sa 113 m² suvremenog unutarnjeg prostora i panoramskim pogledom na more prodaje se u Opatiji.
Foto: Remington Real Estate
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Smješten je smješten na iznimno atraktivnoj i traženoj lokaciji, svega 500 metara od obale, navodi Remington u oglasu.
Foto: Remington Real Estate
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Uz to, stan raspolaže i prostranom terasom površine 28 m².
Foto: Remington Real Estate
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Elegantno uređen dnevni boravak spaja se s prostorom za blagovanje koji nudi očaravajući pogled na more, dok potpuno opremljena kuhinja upotpunjuje suvremeni koncept stanovanja.
Foto: Remington Real Estate
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Stan ima tri spavaće sobe, svaka s vlastitom kupaonicom, dodatni toalet i spremište.
Foto: Remington Real Estate
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Stanu pripadaju i dva garažna parkirna mjesta.
Foto: Remington Real Estate
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Nalazi se neposrednoj blizini svih ključnih sadržaja poput vrtića, škola, restorana, zdravstvenih ustanova i javnog prijevoza.
Foto: Remington Real Estate
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Najbliža plaža udaljena je svega 10 minuta lagane šetnje, dok se do centra grada stiže za samo 5 minuta vožnje.
Foto: Remington Real Estate
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Foto: Remington Real Estate
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